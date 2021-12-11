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Религия
https://ria.ru/20211211/rpts-1763285100.html
В РПЦ выступили за конструктивные отношения между Россией и США
В РПЦ выступили за конструктивные отношения между Россией и США - РИА Новости, 11.12.2021
В РПЦ выступили за конструктивные отношения между Россией и США
Конструктивные отношения России и США необходимы для всего мира, чтобы не допустить ядерного конфликта, но их сейчас нет, считает председатель Отдела внешних... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:08
2021-12-11T17:08
религия
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Конструктивные отношения России и США необходимы для всего мира, чтобы не допустить ядерного конфликта, но их сейчас нет, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Митрополит приветствовал проведение переговоров между президентами."Такие отношения конструктивные, которых сейчас нет, совершенно необходимы прежде всего для безопасности всего мира. Потому что ядерные державы обладают, с одной стороны, потенциалом, который способен, с одной стороны, сдерживать гонку вооружений, а с другой стороны, если противоречия станут слишком очевидными, этот арсенал может начать использоваться. Необходимо сделать все, чтобы этого не допустить с обеих сторон", - сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Поэтому, считает он, важны переговоры между лидерами обеих стран. "Нормальные отношения между двумя странами самым прямым образом сказываются на ситуации внутри каждой из стран и на благосостоянии людей", - подчеркнул митрополит.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, отдел внешних церковных связей московского патриархата, россия, религия
17:08 11.12.2021
 
В РПЦ выступили за конструктивные отношения между Россией и США

Митрополит Иларион: Конструктивные отношения России и США необходимы всему миру

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Конструктивные отношения России и США необходимы для всего мира, чтобы не допустить ядерного конфликта, но их сейчас нет, считает председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Митрополит приветствовал проведение переговоров между президентами.
"Такие отношения конструктивные, которых сейчас нет, совершенно необходимы прежде всего для безопасности всего мира. Потому что ядерные державы обладают, с одной стороны, потенциалом, который способен, с одной стороны, сдерживать гонку вооружений, а с другой стороны, если противоречия станут слишком очевидными, этот арсенал может начать использоваться. Необходимо сделать все, чтобы этого не допустить с обеих сторон", - сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
Поэтому, считает он, важны переговоры между лидерами обеих стран. "Нормальные отношения между двумя странами самым прямым образом сказываются на ситуации внутри каждой из стран и на благосостоянии людей", - подчеркнул митрополит.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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РелигияВ миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТООтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРоссияРелигия
 
 
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