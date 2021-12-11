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За сколько Россия разгромит Украину. Вопрос нескольких минут
В США отвели Украине полчаса до разгрома в случае конфликта с Россией - РИА Новости, 11.12.2021
За сколько Россия разгромит Украину. Вопрос нескольких минут
В случае вооруженного столкновения Россия разобьет значительную часть подразделений Украины менее чем за час. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T09:05
2021-12-11T16:31
в мире
украина
сша
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В случае вооруженного столкновения Россия разобьет значительную часть подразделений Украины менее чем за час. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на профессора Королевского колледжа Лондона и ветерана Корпуса морской пехоты США Роберта Ли.Как сообщает издание, такого же мнения придерживаются и некоторые чиновники в Киеве.По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, без поддержки со стороны западных стран дать отпор России в случае полномасштабного конфликта практически нереально.Генерал убежден, что украинские солдаты очень быстро окажутся выведены из строя, а военное руководство не сможет координировать оборону. В результате фронтовые командиры должны будут сражаться в одиночку, однако без доставки резервов "не выстоит ни одна армия в мире".В последнее время Киев и западные государства регулярно заявляют о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Так, по словам Буданова, это произойдет в конце января или начале февраля, наступление будет с юга, на Одессу и Мариуполь, а также с территории Белоруссии.Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и связывала их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. В Кремле почеркнули, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.При этом сперва украинские власти не поддерживали тезис о "российской угрозе", напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов называл сообщения в западных СМИ дезинформацией, но позже и в Киеве заговорили о будущем "вторжении". На этом фоне, отметила Захарова, Киев стянул в Донбасс половину личного состава ВСУ, а Запад продолжает оказывать ему военную поддержку, в том числе поставляя вооружения.
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в мире, украина, сша, россия
09:05 11.12.2021 (обновлено: 16:31 11.12.2021)
 
В США отвели Украине полчаса до разгрома в случае конфликта с Россией

Ветеран морской пехоты США Роберт Ли: Россия уничтожит украинские войска за 30-40 минут

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В случае вооруженного столкновения Россия разобьет значительную часть подразделений Украины менее чем за час. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на профессора Королевского колледжа Лондона и ветерана Корпуса морской пехоты США Роберта Ли.

"Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30-40 минут", — заявил специалист.

Как сообщает издание, такого же мнения придерживаются и некоторые чиновники в Киеве.
По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, без поддержки со стороны западных стран дать отпор России в случае полномасштабного конфликта практически нереально.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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Генерал убежден, что украинские солдаты очень быстро окажутся выведены из строя, а военное руководство не сможет координировать оборону. В результате фронтовые командиры должны будут сражаться в одиночку, однако без доставки резервов "не выстоит ни одна армия в мире".
В последнее время Киев и западные государства регулярно заявляют о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Так, по словам Буданова, это произойдет в конце января или начале февраля, наступление будет с юга, на Одессу и Мариуполь, а также с территории Белоруссии.
Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и связывала их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. В Кремле почеркнули, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
При этом сперва украинские власти не поддерживали тезис о "российской угрозе", напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов называл сообщения в западных СМИ дезинформацией, но позже и в Киеве заговорили о будущем "вторжении". На этом фоне, отметила Захарова, Киев стянул в Донбасс половину личного состава ВСУ, а Запад продолжает оказывать ему военную поддержку, в том числе поставляя вооружения.
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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