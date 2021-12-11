https://ria.ru/20211211/razgrom-1763243274.html

За сколько Россия разгромит Украину. Вопрос нескольких минут

В США отвели Украине полчаса до разгрома в случае конфликта с Россией - РИА Новости, 11.12.2021

За сколько Россия разгромит Украину. Вопрос нескольких минут

В случае вооруженного столкновения Россия разобьет значительную часть подразделений Украины менее чем за час. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T09:05

2021-12-11T09:05

2021-12-11T16:31

в мире

украина

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151299/78/1512997853_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_c7e47829ee4dc9de4fbd6d2d47ab860b.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В случае вооруженного столкновения Россия разобьет значительную часть подразделений Украины менее чем за час. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на профессора Королевского колледжа Лондона и ветерана Корпуса морской пехоты США Роберта Ли.Как сообщает издание, такого же мнения придерживаются и некоторые чиновники в Киеве.По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, без поддержки со стороны западных стран дать отпор России в случае полномасштабного конфликта практически нереально.Генерал убежден, что украинские солдаты очень быстро окажутся выведены из строя, а военное руководство не сможет координировать оборону. В результате фронтовые командиры должны будут сражаться в одиночку, однако без доставки резервов "не выстоит ни одна армия в мире".В последнее время Киев и западные государства регулярно заявляют о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Так, по словам Буданова, это произойдет в конце января или начале февраля, наступление будет с юга, на Одессу и Мариуполь, а также с территории Белоруссии.Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и связывала их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы. В Кремле почеркнули, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.При этом сперва украинские власти не поддерживали тезис о "российской угрозе", напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов называл сообщения в западных СМИ дезинформацией, но позже и в Киеве заговорили о будущем "вторжении". На этом фоне, отметила Захарова, Киев стянул в Донбасс половину личного состава ВСУ, а Запад продолжает оказывать ему военную поддержку, в том числе поставляя вооружения.

https://ria.ru/20211210/ukraina-1763088251.html

https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия