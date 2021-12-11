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Британцы отказались верить в намерение Путина начать войну
Британцы отказались верить в "намерение Путина начать войну" - РИА Новости, 11.12.2021
Британцы отказались верить в намерение Путина начать войну
Читатели Daily Express резко раскритиковали статью об инциденте в Керченском проливе с участием украинского военного корабля. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:11
2021-12-11T13:33
в мире
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
керченский пролив
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Читатели Daily Express резко раскритиковали статью об инциденте в Керченском проливе с участием украинского военного корабля.Автор Люк Хоукер посчитал, что президент России Владимир Путин использовал эту ситуацию, чтобы "запустить обратный отсчет до войны". Пользователей возмутила такая точка зрения."Еще одна сенсационная статья DE, едва ли стоящая чтения!" — написал комментатор treadwell42."Еще один мусор, как насчет взвешенного анализа по серьезной теме?" — возмутился другой читатель."Очередной лживый посыл от СМИ, это теперь так предсказуемо", — отметил magsmoo.По мнению комментаторов, Россия не станет проявлять агрессию."Путин — юрист. Он не станет нарушать международное право, он подождет, пока это не сделают украинцы, и затем ответит", — считает один из пользователей."Если война начнется, я засужу DE за ее провоцирование", — пообещал Fastjet1.Вечером 9 декабря ФСБ заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и не реагирует на требования изменить курс. Эти действия спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Однако вскоре "Донбасс" направился в другую сторону.В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. А представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.
https://ria.ru/20211211/razgrom-1763243274.html
https://ria.ru/20211211/turtsiya-1763237758.html
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керченский пролив
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в мире, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив, россия
10:11 11.12.2021 (обновлено: 13:33 11.12.2021)
 
Британцы отказались верить в "намерение Путина начать войну"

Читатели Daily Express раскритиковали статью о "военных планах России"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Читатели Daily Express резко раскритиковали статью об инциденте в Керченском проливе с участием украинского военного корабля.
Автор Люк Хоукер посчитал, что президент России Владимир Путин использовал эту ситуацию, чтобы "запустить обратный отсчет до войны". Пользователей возмутила такая точка зрения.
"Еще одна сенсационная статья DE, едва ли стоящая чтения!" — написал комментатор treadwell42.
"Еще один мусор, как насчет взвешенного анализа по серьезной теме?" — возмутился другой читатель.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
Вчера, 09:05
В США отвели Украине полчаса до разгрома в случае конфликта с Россией
"Очередной лживый посыл от СМИ, это теперь так предсказуемо", — отметил magsmoo.
По мнению комментаторов, Россия не станет проявлять агрессию.
"Путин — юрист. Он не станет нарушать международное право, он подождет, пока это не сделают украинцы, и затем ответит", — считает один из пользователей.
"Если война начнется, я засужу DE за ее провоцирование", — пообещал Fastjet1.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
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Вечером 9 декабря ФСБ заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива и не реагирует на требования изменить курс. Эти действия спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Однако вскоре "Донбасс" направился в другую сторону.
В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. А представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 14:31
"Она не стоит нашей крови": В США высказались о вступлении Украины в НАТО
 
В миреВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военно-морские силы УкраиныКерченский проливРоссия
 
 
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