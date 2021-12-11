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Сокуров заявил о готовности еще раз встретиться с Путиным
Сокуров заявил о готовности еще раз встретиться с Путиным - РИА Новости, 11.12.2021
Сокуров заявил о готовности еще раз встретиться с Путиным
Встреча с Владимиром Путиным может состояться, если президент России подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:00
2021-12-11T10:00
владимир путин
александр сокуров
северный кавказ
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Встреча с Владимиром Путиным может состояться, если президент России подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод, рассказал РИА Новости советский и российский режиссёр Александр Сокуров.В ходе встречи главы государства с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на этой неделе между Сокуровым и Путиным развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент РФ пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать". Сокуров в докладе среди прочего говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов."Если он (президент – ред.) повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам - это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах", - сообщил РИА Новости Сокуров.
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владимир путин, александр сокуров, северный кавказ, россия
10:00 11.12.2021
 
Сокуров заявил о готовности еще раз встретиться с Путиным

Режиссер Сокуров: если президент считает, что нам надо еще раз встретиться, то можно

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Встреча с Владимиром Путиным может состояться, если президент России подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод, рассказал РИА Новости советский и российский режиссёр Александр Сокуров.
В ходе встречи главы государства с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на этой неделе между Сокуровым и Путиным развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент РФ пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать". Сокуров в докладе среди прочего говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов.
"Если он (президент – ред.) повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам - это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах", - сообщил РИА Новости Сокуров.
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
9 декабря, 20:57
Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым об устройстве России
 
Владимир ПутинАлександр СокуровСеверный КавказРоссия
 
 
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