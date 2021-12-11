https://ria.ru/20211211/putin-1763247344.html

Сокуров заявил о готовности еще раз встретиться с Путиным

Сокуров заявил о готовности еще раз встретиться с Путиным - РИА Новости, 11.12.2021

Сокуров заявил о готовности еще раз встретиться с Путиным

Встреча с Владимиром Путиным может состояться, если президент России подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T10:00

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2021-12-11T10:00

владимир путин

александр сокуров

северный кавказ

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Встреча с Владимиром Путиным может состояться, если президент России подтвердит свое предложение и сочтет, что для этого есть повод, рассказал РИА Новости советский и российский режиссёр Александр Сокуров.В ходе встречи главы государства с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на этой неделе между Сокуровым и Путиным развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент РФ пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать". Сокуров в докладе среди прочего говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов."Если он (президент – ред.) повторит предложение, то почему бы и нет. Надо встретиться нам - это прекрасно. Если президент считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах", - сообщил РИА Новости Сокуров.

https://ria.ru/20211209/putin-1763028230.html

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владимир путин, александр сокуров, северный кавказ, россия