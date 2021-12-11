https://ria.ru/20211211/protesty-1763310947.html
В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ - РИА Новости, 11.12.2021
В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
Более 1 тысячи человек вышли в субботу на акции протеста в Люксембурге в связи с ужесточением карантинных мер от коронавируса, сообщает местная газета... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T23:58
2021-12-11T23:58
2021-12-11T23:58
распространение коронавируса
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люксембург (государство)
протесты
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 1 тысячи человек вышли в субботу на акции протеста в Люксембурге в связи с ужесточением карантинных мер от коронавируса, сообщает местная газета Quotidien.Демонстрации начались в субботу днем, когда около сотни человек вышли на улицы, выступая против вакцинации и QR-кодов. Позже к ним стали присоединяться другие демонстранты, и число участников акции увеличилось до 1-1,5 тысячи человек, по оценке издания.Позже днем мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией, когда протестующие попытались пройти в центр города, перекрытый властями. Около десяти человек напали на полицейских, забрасывая их бутылками и петардами. В результате силы правопорядка были вынуждены использовать водометы, чтобы разогнать толпу.По данным газеты, около 20 протестующих были задержаны в ходе беспорядков.
https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html
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в мире, люксембург (государство), протесты, коронавирус covid-19
В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
Quotidien: более тысячи человек протестуют в Люксембурге против ограничений из-за COVID-19