https://ria.ru/20211211/protesty-1763274686.html

Тысячи человек протестуют в Вене против ограничительных мер из-за COVID-19

Тысячи человек протестуют в Вене против ограничительных мер из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2021

Тысячи человек протестуют в Вене против ограничительных мер из-за COVID-19

Тысячи человек вышли на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T15:24

2021-12-11T15:24

2021-12-11T17:10

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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Тысячи человек вышли на улицы Вены в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса, передаёт корреспондент РИА Новости.В субботу в Вене заявлены несколько демонстраций против ограничений. Самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда отправится по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города. Движение транспорта по улице частично ограничено.Организаторы призвали протестующих носить маски и соблюдать ограничения из-за COVID, но далеко не все последовали этому. Демонстранты несут прокаты с надписями "Руки прочь от наших детей!", "Обязательная вакцинация - это диктатура", "Вирус переживет вакцинацию. А мы?", "Учителя против обязательной вакцинации!", "Мое тело - мое решение! Нет принуждению к вакцинации!", "За свободу", выкрикивая "Правительство должно уйти!".Безопасность на субботних демонстрациях в Вене обеспечивают порядка 1,4 тысячи полицейских.Противники ограничительных мер из-за коронавируса выходили на улицы Вены и в прошлую субботу. По данным полиции, тогда в протестах приняли участие 40 тысяч человек, организаторы же говорили о 100 тысячах участников.С 22 ноября в Австрии ввели очередной общенациональный локдаун из-за коронавируса, который заканчивается в воскресенье для привитых и переболевших, а для непривитых ограничения сохранятся. Помимо этого, с 1 февраля в Австрии должен вступить в силу закон об обязательной вакцинации для всех проживающих в Австрии старше 14 лет, несоблюдение грозит штрафом в 3,6 тысячи евро.

https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html

https://ria.ru/20211211/vaktsinatsiya-1763274435.html

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в мире, вена, австрия, протесты, коронавирус covid-19