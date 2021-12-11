https://ria.ru/20211211/professor-1763308672.html

Что будет, если подлизаться к Америке и оклеветать Путина

Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина - РИА Новости, 12.12.2021

Что будет, если подлизаться к Америке и оклеветать Путина

Профессор Кристофер Хартвелл, порассуждавший в статье для Wall Street Journal об отношениях России и США, столкнулся с резкой критикой американских читателей. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-11T22:49

2021-12-11T22:49

2021-12-12T01:23

в мире

сша

москва

владимир путин

джо байден

нато

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Профессор Кристофер Хартвелл, порассуждавший в статье для Wall Street Journal об отношениях России и США, столкнулся с резкой критикой американских читателей.Автор материала обеспокоен тем, что Запад приносит Украину в жертву России. Также он убеждает в опасности Москвы и ее внешней политики, допуская оскорбительные высказывания в адрес Владимира Путина. В конце Хартвелл заявляет, что западным странам необходимо "выступить единым фронтом против России"."В этой статье довольно много ложной информации", — сразу отметил один из читателей."Европа не наша, чтобы ее "терять", и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины", — добавили в комментариях, охарактеризовав размышления автора как "полную чушь"."Сила России <…> заключена в жителях сельской местности. У русских есть несколько важных установок. Во-первых, они никогда не ждут счастливого конца — попробуйте задуматься над этим. Во-вторых — они гордые патриоты, они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем", — отметил пользователь Сети."Байден ничего не может сделать. Путин знает, что Байден либо блефует, либо бросается пустыми угрозами", — подытожил читатель.На Западе регулярно звучат предупреждения о "российской угрозе". В последнее время участились обвинения в адрес Москвы в подготовке вторжения на Украину. Россия же неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран и ведет миролюбивую внешнюю политику.Как отмечали в Кремле, все перемещения российских войск происходят строго внутри государственных границ. Москва также указывала на стягивание войск НАТО к территории России: в частности, об этом говорил Владимир Путин во время онлайн-встречи с американским коллегой Джо Байденом.

https://ria.ru/20211211/pobeda-1763281871.html

https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html

https://ria.ru/20210705/putin-1739821352.html

сша

москва

россия

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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, нато, россия