Что будет, если подлизаться к Америке и оклеветать Путина

22:49 11.12.2021 (обновлено: 01:23 12.12.2021)
Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина
Читатели Wall Street Journal назвали чушью статью профессора Хартвелла о России и Путине
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Профессор Кристофер Хартвелл, порассуждавший в статье для Wall Street Journal об отношениях России и США, столкнулся с резкой критикой американских читателей.
Автор материала обеспокоен тем, что Запад приносит Украину в жертву России. Также он убеждает в опасности Москвы и ее внешней политики, допуская оскорбительные высказывания в адрес Владимира Путина. В конце Хартвелл заявляет, что западным странам необходимо "выступить единым фронтом против России".
"В этой статье довольно много ложной информации", — сразу отметил один из читателей.
"Только психи могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует", — заметил другой.
"Европа не наша, чтобы ее "терять", и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины", — добавили в комментариях, охарактеризовав размышления автора как "полную чушь".
"Сила России <…> заключена в жителях сельской местности. У русских есть несколько важных установок. Во-первых, они никогда не ждут счастливого конца — попробуйте задуматься над этим. Во-вторых — они гордые патриоты, они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем", — отметил пользователь Сети.
"Байден ничего не может сделать. Путин знает, что Байден либо блефует, либо бросается пустыми угрозами", — подытожил читатель.
На Западе регулярно звучат предупреждения о "российской угрозе". В последнее время участились обвинения в адрес Москвы в подготовке вторжения на Украину. Россия же неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран и ведет миролюбивую внешнюю политику.
Как отмечали в Кремле, все перемещения российских войск происходят строго внутри государственных границ. Москва также указывала на стягивание войск НАТО к территории России: в частности, об этом говорил Владимир Путин во время онлайн-встречи с американским коллегой Джо Байденом.