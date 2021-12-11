19:32 11.12.2021 (обновлено: 20:00 11.12.2021)
Москвичам пообещали резкое потепление
Синоптик центра "Фобос" Михаил Леус: резкое потепление придет в Москву уже в воскресенье
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки идут по набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Резкое потепление придет в Москву уже в воскресенье и продержится до конца следующей рабочей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"После самой холодной с начала зимы ночи, которую пережила Москва с пятницы на субботу, с температурой минус 17 градусов, уже ближайшей ночью в столице минус 11-13, а завтра днем температура вернется в рамки климата и составит минус два-четыре градуса. Это довольно резкое и существенное потепление. Его причиной станет приближающийся с запада теплый атмосферный фронт", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, 12 декабря на улице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, облака будут высокие и тонкие, во второй половине дня пойдет слабый снег.
Леус добавил, что на следующей неделе по ночам температура в московском регионе будет колебаться от минус трех до минус семи градусов, днем от минус двух до плюс двух.
Повысится вероятность осадков в виде небольшого снега, а в дневные часы при плюсовых температурах — в виде мокрого снега, заключил синоптик.