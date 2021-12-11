https://ria.ru/20211211/poteplenie-1763298836.html

Москвичам пообещали резкое потепление

Москвичам пообещали резкое потепление - РИА Новости, 11.12.2021

Москвичам пообещали резкое потепление

Резкое потепление придет в Москву уже в воскресенье и продержится до конца следующей рабочей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T19:32

2021-12-11T19:32

2021-12-11T20:00

общество

потепление

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Резкое потепление придет в Москву уже в воскресенье и продержится до конца следующей рабочей недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, 12 декабря на улице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, облака будут высокие и тонкие, во второй половине дня пойдет слабый снег.Леус добавил, что на следующей неделе по ночам температура в московском регионе будет колебаться от минус трех до минус семи градусов, днем от минус двух до плюс двух.Повысится вероятность осадков в виде небольшого снега, а в дневные часы при плюсовых температурах — в виде мокрого снега, заключил синоптик.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/pogoda-1763121720.html

москва

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общество, потепление, москва, погода, михаил леус