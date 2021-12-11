https://ria.ru/20211211/polsha-1763271090.html

Сенатор оценил заявление премьера Польши об отношениях России и Европы

Сенатор оценил заявление премьера Польши об отношениях России и Европы - РИА Новости, 11.12.2021

Сенатор оценил заявление премьера Польши об отношениях России и Европы

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отношениях РФ и Европы носит провокационный характер, направлено на ослабление ЕС и России как... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T14:37

2021-12-11T14:37

2021-12-11T14:37

варшава

польша

андрей климов

евросоюз

матеуш моравецкий

россия

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отношениях РФ и Европы носит провокационный характер, направлено на ослабление ЕС и России как геополитических конкурентов заокеанских покровителей Варшавы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Сегодня стало известно: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой La Repubblica выдвинул нам ультиматум по поводу отношений с европейскими странами. Утверждая, что Москва якобы "хочет разделить Европу", 53-летний политик заявил: "Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что в самой Европе, в том числе в высших политических кругах стран ЕС, "рассматривают именно Варшаву как американского агента влияния в Старом Свете"."Именно Варшава навязала ЕС в 2008 "Восточное партнерство" для дальнейшего раскола постсоветского пространства, которое и привело к украинскому кризису 2014, белорусскому 2020 и подобным конфронтационный событиям. Напомню, что и в Брюсселе очень недовольны поведением Польши внутри ЕС, определяют её действия как направленные на раскол Евросоюза", - отметил Климов.Таким образом, "высказывание польского премьера явно рассчитано на наивных дурачков, носит очевидно провокационный характер, играет на руку тем, кто, разжигая из-за океана конфронтацию в Европе, хочет ослабить и ЕС и РФ как геополитических конкурентов США в 21 веке", подчеркнул он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211211/polsha-1763245057.html

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варшава, польша, андрей климов, евросоюз, матеуш моравецкий, россия