Сенатор оценил заявление премьера Польши об отношениях России и Европы
Сенатор Климов: слова Моравецкого об отношениях России и ЕС носят провокационный характер
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об отношениях РФ и Европы носит провокационный характер, направлено на ослабление ЕС и России как геополитических конкурентов заокеанских покровителей Варшавы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Сегодня стало известно: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой La Repubblica выдвинул нам ультиматум по поводу отношений с европейскими странами. Утверждая, что Москва якобы "хочет разделить Европу", 53-летний политик заявил: "Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в самой Европе, в том числе в высших политических кругах стран ЕС, "рассматривают именно Варшаву как американского агента влияния в Старом Свете".
"Именно Варшава навязала ЕС в 2008 "Восточное партнерство" для дальнейшего раскола постсоветского пространства, которое и привело к украинскому кризису 2014, белорусскому 2020 и подобным конфронтационный событиям. Напомню, что и в Брюсселе очень недовольны поведением Польши внутри ЕС, определяют её действия как направленные на раскол Евросоюза", - отметил Климов.
Таким образом, "высказывание польского премьера явно рассчитано на наивных дурачков, носит очевидно провокационный характер, играет на руку тем, кто, разжигая из-за океана конфронтацию в Европе, хочет ослабить и ЕС и РФ как геополитических конкурентов США в 21 веке", подчеркнул он.