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Польша обиделась на Францию из-за России
Польша пожаловалась на Францию за отношение к России - РИА Новости, 11.12.2021
Польша обиделась на Францию из-за России
Институт международных отношений при правительстве Польши обвинил Францию в излишней мягкости по отношению к России. Об этом пишет RT. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T13:37
2021-12-11T13:45
в мире
киев
франция
владимир путин
дмитрий песков
нато
мария захарова
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Институт международных отношений при правительстве Польши обвинил Францию в излишней мягкости по отношению к России. Об этом пишет RT."Французские власти избегают более решительной политики в отношении России, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции, ослабления позиции Франции по отношению к США и растущей роли НАТО", — считает организация.При этом авторы критикуют Париж за то, что он стремится разрешать спорные ситуации через прямой диалог с российский лидером Владимиром Путиным.В заключение в правительственном центре утверждают, что Россия будет пользоваться этой ситуацией для "расшатывания обстановки в ЕС".В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что их главным образом используют как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.
https://ria.ru/20211211/ultimatum-1763235185.html
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в мире, киев, франция, владимир путин, дмитрий песков, нато, мария захарова, россия
13:37 11.12.2021 (обновлено: 13:45 11.12.2021)
 
Польша пожаловалась на Францию за отношение к России

PISM: Франция избегает решительной политики в отношении России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Институт международных отношений при правительстве Польши обвинил Францию в излишней мягкости по отношению к России. Об этом пишет RT.
"Французские власти избегают более решительной политики в отношении России, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции, ослабления позиции Франции по отношению к США и растущей роли НАТО", — считает организация.
При этом авторы критикуют Париж за то, что он стремится разрешать спорные ситуации через прямой диалог с российский лидером Владимиром Путиным.
В заключение в правительственном центре утверждают, что Россия будет пользоваться этой ситуацией для "расшатывания обстановки в ЕС".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
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Премьер Польши выдвинул ультиматум России
В последнее время в западных СМИ поднялась очередная волна публикаций о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания российских войск у своих границ, но затем тоже начали говорить о предстоящем нападении.
В Москве эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что их главным образом используют как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать. Представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что тезис о мифической "российской угрозе" запустили специально, причем даже сам Киев изначально назвал его дезинформацией.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 15:37
"С ними можно попрощаться": поляки испугались войны с Россией из-за Украины
 
В миреКиевФранцияВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
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