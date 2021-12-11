https://ria.ru/20211211/polki-1763234928.html

Теперь вы не захотите на нижнюю полку в поезде. В России принимают новый закон

Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола - РИА Новости, 11.12.2021

Теперь вы не захотите на нижнюю полку в поезде. В России принимают новый закон

Минтранс планирует обязать пассажиров поездов, купивших билет на нижние полки, обязать уступать место у стола для попутчиков с верхних полков, проект... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T01:56

2021-12-11T01:56

2021-12-11T01:56

туризм

общество

ржд

министерство транспорта рф (минтранс россии)

поезда

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минтранс планирует обязать пассажиров поездов, купивших билет на нижние полки, обязать уступать место у стола для попутчиков с верхних полков, проект соответствующего документа опубликован на портале правовой информации.Уточняется, что на утренний и вечерний приемы пищи пассажирам верхних полок необходимо выделить не менее 30 минут, а на обед — не более одного часа.Кроме того, власти предлагают расширить перечень документов, по которым россияне смогут оформлять билеты. Туда могут добавить справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы, временное удостоверение личности от органов внутренних дел, документ, удостоверяющий личность осужденного и некоторые другие бумаги.

https://ria.ru/20180518/1520830853.html

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общество, ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии), поезда, россия