https://ria.ru/20211211/polet-1763293264.html
Blue Origin успешно провела новый суборбитальный туристический полет
Blue Origin успешно провела новый суборбитальный туристический полет - РИА Новости, 11.12.2021
Blue Origin успешно провела новый суборбитальный туристический полет
Корабль New Shepard совершил третий пилотируемый суборбитальный полет с космическими туристами. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T18:30
2021-12-11T18:30
2021-12-11T19:13
сша
космос - риа наука
blue origin
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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Корабль New Shepard совершил третий пилотируемый суборбитальный полет с космическими туристами.Трансляция шла на сайте компании Blue Origin. В состав экипажа вошли два почетных гостя: старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли и ведущий популярного утреннего телешоу "Доброе утро, Америка" бывший спортсмен Майкл Страхан.Кроме того, на борту находились четыре космических туриста — билеты оплатили бизнесмены Эван Дик и Дилан Тейлор, а также предприниматель Лейн Бесс с сыном Кэмероном.Полет продлился около десяти минут, корабль набрал высоту более 100 километров, выйдя за границу атмосферы.Для New Shepard этот полет стал первым с полной загрузкой. Ранее корабль дважды летал с экипажем из четырех человек.Принадлежащая Джеффу Беззосу компания Blue Origin — одна из трех частных американских фирм, совершающих пилотируемые полеты в космос. Наряду с Virgin Galactic полеты Blue Origin — суборбитальные. Возможностью доставлять людей на орбиту пока обладает только компания SpaceX Илона Маска.
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сша, космос - риа наука, blue origin
18:30 11.12.2021 (обновлено: 19:13 11.12.2021)
Blue Origin успешно провела новый суборбитальный туристический полет
Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил суборбитальный туристический полет
ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Корабль New Shepard совершил третий пилотируемый суборбитальный полет с космическими туристами.
Трансляция шла на сайте компании Blue Origin
.
В состав экипажа вошли два почетных гостя: старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли и ведущий популярного утреннего телешоу "Доброе утро, Америка" бывший спортсмен Майкл Страхан.
Кроме того, на борту находились четыре космических туриста — билеты оплатили бизнесмены Эван Дик и Дилан Тейлор, а также предприниматель Лейн Бесс с сыном Кэмероном.
Полет продлился около десяти минут, корабль набрал высоту более 100 километров, выйдя за границу атмосферы.
Для New Shepard этот полет стал первым с полной загрузкой. Ранее корабль дважды летал с экипажем из четырех человек.
Принадлежащая Джеффу Беззосу компания Blue Origin — одна из трех частных американских фирм, совершающих пилотируемые полеты в космос. Наряду с Virgin Galactic
полеты Blue Origin — суборбитальные. Возможностью доставлять людей на орбиту пока обладает только компания SpaceX Илона Маска
.