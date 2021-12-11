https://ria.ru/20211211/polet-1763293264.html

Blue Origin успешно провела новый суборбитальный туристический полет

Blue Origin успешно провела новый суборбитальный туристический полет - РИА Новости, 11.12.2021

Blue Origin успешно провела новый суборбитальный туристический полет

Корабль New Shepard совершил третий пилотируемый суборбитальный полет с космическими туристами. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T18:30

2021-12-11T18:30

2021-12-11T19:13

сша

космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Корабль New Shepard совершил третий пилотируемый суборбитальный полет с космическими туристами.Трансляция шла на сайте компании Blue Origin. В состав экипажа вошли два почетных гостя: старшая дочь первого американского астронавта Алана Шепарда Лора Шепард Черчли и ведущий популярного утреннего телешоу "Доброе утро, Америка" бывший спортсмен Майкл Страхан.Кроме того, на борту находились четыре космических туриста — билеты оплатили бизнесмены Эван Дик и Дилан Тейлор, а также предприниматель Лейн Бесс с сыном Кэмероном.Полет продлился около десяти минут, корабль набрал высоту более 100 километров, выйдя за границу атмосферы.Для New Shepard этот полет стал первым с полной загрузкой. Ранее корабль дважды летал с экипажем из четырех человек.Принадлежащая Джеффу Беззосу компания Blue Origin — одна из трех частных американских фирм, совершающих пилотируемые полеты в космос. Наряду с Virgin Galactic полеты Blue Origin — суборбитальные. Возможностью доставлять людей на орбиту пока обладает только компания SpaceX Илона Маска.

https://ria.ru/20211208/turizm-1762400660.html

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сша, космос - риа наука, blue origin