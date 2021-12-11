https://ria.ru/20211211/pobeda-1763281871.html

Новая престижная победа Путина

Польский политик высказался о престижной победе Путина - РИА Новости, 11.12.2021

Новая престижная победа Путина

Владимир Путин знает слабые точки своего американского коллеги Джо Байдена и достигает своих целей во время контактов с США, заявил в беседе с Polskie Radio... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T16:35

2021-12-11T16:35

2021-12-11T17:37

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин знает слабые точки своего американского коллеги Джо Байдена и достигает своих целей во время контактов с США, заявил в беседе с Polskie Radio бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль."(Путин. — Прим. ред.) считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия", — отметил Коваль.Он призвал не рассматривать эту беседу как способную в один момент "решить судьбу мира". Тем не менее политик признал, что Россия выглядела на саммите выигрышно. Также Коваль указал на способность Путина распознавать слабые точки оппонента.По мнению экс-замминистра, после онлайн-переговоров Москва получила гарантии ослабления давления на "Северный поток — 2" со стороны Вашингтона. Коваль не уточнил, что именно заставило его сделать такой вывод: представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что газопровод президенты не упоминали.Встреча Путина и Байдена прошла в минувший вторник, переговоры длились два часа. Российский лидер указал на невыполнение Киевом Минских соглашений и подчеркнул, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией на Украине, упомянув возможное введение "решительных мер", в том числе экономических.В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. По словам Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762800060.html

https://ria.ru/20211210/donbass-1763011426.html

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в мире, сша, польша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, северный поток — 2, россия