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Новая престижная победа Путина
Польский политик высказался о престижной победе Путина - РИА Новости, 11.12.2021
Новая престижная победа Путина
Владимир Путин знает слабые точки своего американского коллеги Джо Байдена и достигает своих целей во время контактов с США, заявил в беседе с Polskie Radio... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T16:35
2021-12-11T17:37
в мире
сша
польша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
северный поток — 2
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин знает слабые точки своего американского коллеги Джо Байдена и достигает своих целей во время контактов с США, заявил в беседе с Polskie Radio бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль."(Путин. — Прим. ред.) считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия", — отметил Коваль.Он призвал не рассматривать эту беседу как способную в один момент "решить судьбу мира". Тем не менее политик признал, что Россия выглядела на саммите выигрышно. Также Коваль указал на способность Путина распознавать слабые точки оппонента.По мнению экс-замминистра, после онлайн-переговоров Москва получила гарантии ослабления давления на "Северный поток — 2" со стороны Вашингтона. Коваль не уточнил, что именно заставило его сделать такой вывод: представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что газопровод президенты не упоминали.Встреча Путина и Байдена прошла в минувший вторник, переговоры длились два часа. Российский лидер указал на невыполнение Киевом Минских соглашений и подчеркнул, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией на Украине, упомянув возможное введение "решительных мер", в том числе экономических.В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. По словам Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211211/nato-1763188801.html
https://ria.ru/20211208/peregovory-1762800060.html
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в мире, сша, польша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, северный поток — 2, россия
16:35 11.12.2021 (обновлено: 17:37 11.12.2021)
 
Польский политик высказался о престижной победе Путина

Экс-замглавы МИД Польши Коваль: Путин одержал престижную победу над США

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин знает слабые точки своего американского коллеги Джо Байдена и достигает своих целей во время контактов с США, заявил в беседе с Polskie Radio бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.
"(Путин. — Прим. ред.) считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия", — отметил Коваль.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
Вчера, 08:00
России — пятерка от НАТО: новые детали разговора Путина и Байдена
Он призвал не рассматривать эту беседу как способную в один момент "решить судьбу мира". Тем не менее политик признал, что Россия выглядела на саммите выигрышно. Также Коваль указал на способность Путина распознавать слабые точки оппонента.
По мнению экс-замминистра, после онлайн-переговоров Москва получила гарантии ослабления давления на "Северный поток — 2" со стороны Вашингтона. Коваль не уточнил, что именно заставило его сделать такой вывод: представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что газопровод президенты не упоминали.
Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и конструктивными - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 17:09
Путин рассказал о впечатлениях от разговора с Байденом
Встреча Путина и Байдена прошла в минувший вторник, переговоры длились два часа. Российский лидер указал на невыполнение Киевом Минских соглашений и подчеркнул, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией на Украине, упомянув возможное введение "решительных мер", в том числе экономических.
В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. По словам Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 08:00
"Это удар в спину". Почему в НАТО отказались от Украины
 
В миреСШАПольшаВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОСеверный поток — 2Россия
 
 
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