Новая престижная победа Путина

16:35 11.12.2021 (обновлено: 17:37 11.12.2021)
Польский политик высказался о престижной победе Путина
Экс-замглавы МИД Польши Коваль: Путин одержал престижную победу над США
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Путин знает слабые точки своего американского коллеги Джо Байдена и достигает своих целей во время контактов с США, заявил в беседе с Polskie Radio бывший замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.
"(Путин. — Прим. ред.) считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия", — отметил Коваль.
Он призвал не рассматривать эту беседу как способную в один момент "решить судьбу мира". Тем не менее политик признал, что Россия выглядела на саммите выигрышно. Также Коваль указал на способность Путина распознавать слабые точки оппонента.
По мнению экс-замминистра, после онлайн-переговоров Москва получила гарантии ослабления давления на "Северный поток — 2" со стороны Вашингтона. Коваль не уточнил, что именно заставило его сделать такой вывод: представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что газопровод президенты не упоминали.
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Встреча Путина и Байдена прошла в минувший вторник, переговоры длились два часа. Российский лидер указал на невыполнение Киевом Минских соглашений и подчеркнул, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Американский лидер выразил обеспокоенность ситуацией на Украине, упомянув возможное введение "решительных мер", в том числе экономических.
В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Россия неоднократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что они используются как предлог для стягивания сил и техники НАТО к российским границам. По словам Пескова, Москва не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.
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