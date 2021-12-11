https://ria.ru/20211211/pevitsa-1763294016.html

Как Украина обманула фанатов выдворенной российской певицы

Российская певица Mary Gu высказалась об Украине после запрета на въезд - РИА Новости, 11.12.2021

Как Украина обманула фанатов выдворенной российской певицы

Российская певица Mary Gu (Мария Гусарова) раскрыла в инстаграме подробности инцидента с украинскими пограничниками, которые запретили ей въезд в страну. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T18:37

2021-12-11T18:37

2021-12-11T19:17

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российская певица Mary Gu (Мария Гусарова) раскрыла в инстаграме подробности инцидента с украинскими пограничниками, которые запретили ей въезд в страну."Мне очень жаль, что политика сегодня сильнее музыки", — написала она, извинившись перед поклонниками.Артистка назвала решение ведомств безосновательным. Также она заявила, что провела с коллегами восемь часов без еды и воды в таможенной зоне.Некоторые фанаты в комментариях рассказали, что ждали появления Мари Gu на концерте в украинской столице, однако на входе в зал им озвучили необычную причину отмены выступления. Так, неназванные лица утверждали, что у певицы выявили COVID-19.В ответ на это Мари прикрепила документ с отрицательными результатами теста на коронавирус и напомнила, что без них ее бы не выпустили из России. Сообщения о болезни она назвала "байками". "Случилось то, что случилось: в аэропорту Борисполя на таможне пограничный контроль решил, что сегодня концерта в Киеве у меня не будет. Именно по этой причине его и не было", — подытожила артистка.Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что не впустили в страну российскую певицу и организатора гастролей из-за посещения Крыма. Как отмечается в сообщении ведомства, запрет будет действовать три года.

https://ria.ru/20211014/pelageya-1754604897.html

https://ria.ru/20200401/1569422957.html

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в мире, соцсети, украина, киев, борисполь, россия, mary gu (мария гусарова)