Как Украина обманула фанатов выдворенной российской певицы

18:37 11.12.2021 (обновлено: 19:17 11.12.2021)
Российская певица Mary Gu высказалась об Украине после запрета на въезд
Певица Mary Gu высказалась о запрете въезда на Украину: политика сильнее музыки
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российская певица Mary Gu (Мария Гусарова) раскрыла в инстаграме подробности инцидента с украинскими пограничниками, которые запретили ей въезд в страну.
"Мне очень жаль, что политика сегодня сильнее музыки", — написала она, извинившись перед поклонниками.
Артистка назвала решение ведомств безосновательным. Также она заявила, что провела с коллегами восемь часов без еды и воды в таможенной зоне.
Некоторые фанаты в комментариях рассказали, что ждали появления Мари Gu на концерте в украинской столице, однако на входе в зал им озвучили необычную причину отмены выступления. Так, неназванные лица утверждали, что у певицы выявили COVID-19.
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В ответ на это Мари прикрепила документ с отрицательными результатами теста на коронавирус и напомнила, что без них ее бы не выпустили из России. Сообщения о болезни она назвала "байками". "Случилось то, что случилось: в аэропорту Борисполя на таможне пограничный контроль решил, что сегодня концерта в Киеве у меня не будет. Именно по этой причине его и не было", — подытожила артистка.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что не впустили в страну российскую певицу и организатора гастролей из-за посещения Крыма. Как отмечается в сообщении ведомства, запрет будет действовать три года.
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