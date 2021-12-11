https://ria.ru/20211211/peterburg-1763275930.html
В Петербурге полиция ищет таксиста, зарезавшего пассажира
В Петербурге полиция ищет таксиста, зарезавшего пассажира - РИА Новости, 11.12.2021
В Петербурге полиция ищет таксиста, зарезавшего пассажира
В Санкт-Петербурге полицейские проводят проверку после того, как таксист зарезал пассажира и ранил еще одного человека, сообщили в городском главке МВД. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T15:32
2021-12-11T15:32
2021-12-11T17:30
происшествия
такси
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские проводят проверку после того, как таксист зарезал пассажира и ранил еще одного человека, сообщили в городском главке МВД."Проводится проверка, направленная на установление деталей произошедшего и розыск злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — заявили в ведомстве.Накануне вечером, около 22:00, в полицию Московского района поступило сообщение о том, что у магазина на улице Ленсовета водитель машины "Хендай-Солярис" напал с ножом на мужчину, а затем скрылся. По словам очевидцев, автомобиль остановился у дома 34, из него вышли водитель и пассажир, причем у водителя был "предмет, схожий с ножом". Затем между ними возник конфликт, который продолжился в магазине. Через некоторое время из магазина вышел мужчина и сказал, что его ранили ножом. Скорая помощь, прибывшая на место, забрала двух пострадавших.Позже из больницы сообщили, что один из раненых умер, а второй находится в тяжелом состоянии.
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происшествия, такси, санкт-петербург
15:32 11.12.2021 (обновлено: 17:30 11.12.2021)
В Петербурге полиция ищет таксиста, зарезавшего пассажира
Полиция Петербурга ищет таксиста, зарезавшего пассажира и ранившего еще одного человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
полицейские проводят проверку после того, как таксист зарезал пассажира и ранил еще одного человека, сообщили в городском главке МВД.
"Проводится проверка, направленная на установление деталей произошедшего и розыск злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — заявили в ведомстве.
Накануне вечером, около 22:00, в полицию Московского района поступило сообщение о том, что у магазина на улице Ленсовета водитель машины "Хендай-Солярис" напал с ножом на мужчину, а затем скрылся.
По словам очевидцев, автомобиль остановился у дома 34, из него вышли водитель и пассажир, причем у водителя был "предмет, схожий с ножом". Затем между ними возник конфликт, который продолжился в магазине. Через некоторое время из магазина вышел мужчина и сказал, что его ранили ножом. Скорая помощь, прибывшая на место, забрала двух пострадавших.
Позже из больницы сообщили, что один из раненых умер, а второй находится в тяжелом состоянии.