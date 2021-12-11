https://ria.ru/20211211/peskov-1763245789.html
Россия не намерена снижать цены на газ для Греции, заявил Песков
Россия не намерена снижать цены на газ для Греции, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2021
Россия не намерена снижать цены на газ для Греции, заявил Песков
Россия не собирается снижать цену на газ для Греции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу ANT1. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T09:39
2021-12-11T09:39
2021-12-11T13:43
экономика
сша
греция
владимир путин
дмитрий песков
газпром
кириакос мицотакис
россия
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АФИНЫ, 11 дек — РИА Новости. Россия не собирается снижать цену на газ для Греции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу ANT1.Разговор прошел в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом в Сочи. Полное интервью ANT1 показал в ночь на субботу.Корреспондент сказала, что по грекам сильно ударил рост стоимости топлива, и спросила, собирается ли Москва помочь. "Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?" — уточнил Песков."Нет, но как мы могли бы обеспечить стабильные цены в такой нестабильной обстановке?" — спросила корреспондент.В ответ на это пресс-секретарь отметил, что цены на природный газ стабильные. Хотя был рост на спотовом рынке, в рамках действующих договоров они определяются формулами, привязанными к нефти.На вопрос, может ли Россия сделать что-то для снижения стоимости и дать для страны скидку, представитель Кремля ответил отрицательно.Он напомнил, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в голубом топливе и полностью выполняет свои обязательства."Мы повысили поставки в рамках наших действующих долгосрочных соглашений", — подчеркнул пресс-секретарь.По его словам, в то же время США сократили экспорт топлива в Грецию на 43%, поскольку стали отправлять его на Дальний Восток, где более высокие цены.Песков указал, что Россия пытается объяснить европейцам необходимость стабильности в ситуации с газом, но Брюссель выбрал закупку на спотовом рынке, а также зеленую энергию."Но возобновляемые источники энергии не являются стабильными. Один год у вас есть ветер, другой год его нет. И климат больше непредсказуем", — заключил он.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны, когда средняя цена на спотовом рынке по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов.Таких устойчиво высоких цен в Европе не было за всю историю работы газовых хабов, с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1900 долларов за тысячу кубометров — установился 6 октября.Эксперты связывают рост цен с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают тысячу долларов. Хранилища заполнены на минимальном за многие годы уровне, участники рынка опасаются нехватки сырья в случае холодной зимы.
https://ria.ru/20211208/gretsiya-1762794087.html
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экономика, сша, греция, владимир путин, дмитрий песков, газпром, кириакос мицотакис, россия
09:39 11.12.2021 (обновлено: 13:43 11.12.2021)
Россия не намерена снижать цены на газ для Греции, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия не намерена снижать цены на газ для Греции
АФИНЫ, 11 дек — РИА Новости. Россия
не собирается снижать цену на газ для Греции
, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
в интервью телеканалу ANT1
.
Разговор прошел в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина
с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом
в Сочи
. Полное интервью ANT1 показал в ночь на субботу.
Корреспондент сказала, что по грекам сильно ударил рост стоимости топлива, и спросила, собирается ли Москва помочь.
"Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?" — уточнил Песков.
"Нет, но как мы могли бы обеспечить стабильные цены в такой нестабильной обстановке?" — спросила корреспондент.
В ответ на это пресс-секретарь отметил, что цены на природный газ стабильные. Хотя был рост на спотовом рынке, в рамках действующих договоров они определяются формулами, привязанными к нефти.
На вопрос, может ли Россия сделать что-то для снижения стоимости и дать для страны скидку, представитель Кремля ответил отрицательно.
"Это вопрос двусторонних соглашений с "Газпромом". Вы просто подписываете контракт с "Газпромом", который действует на конкретный период, и если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Не по цене, которая может колебаться с 500 до 1100 долларов (за тысячу кубометров) за одну ночь. Так она будет закреплена", — разъяснил Песков.
Он напомнил, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в голубом топливе и полностью выполняет свои обязательства.
"Мы повысили поставки в рамках наших действующих долгосрочных соглашений", — подчеркнул пресс-секретарь.
По его словам, в то же время США
сократили экспорт топлива в Грецию на 43%, поскольку стали отправлять его на Дальний Восток
, где более высокие цены.
Песков указал, что Россия пытается объяснить европейцам необходимость стабильности в ситуации с газом, но Брюссель
выбрал закупку на спотовом рынке, а также зеленую энергию.
"Но возобновляемые источники энергии не являются стабильными. Один год у вас есть ветер, другой год его нет. И климат больше непредсказуем", — заключил он.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны, когда средняя цена на спотовом рынке по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов.
Таких устойчиво высоких цен в Европе не было за всю историю работы газовых хабов, с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1900 долларов за тысячу кубометров — установился 6 октября.
Эксперты связывают рост цен с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии
.
Сейчас ситуация остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают тысячу долларов. Хранилища заполнены на минимальном за многие годы уровне, участники рынка опасаются нехватки сырья в случае холодной зимы.