https://ria.ru/20211211/perekrytie-1763282201.html

Протестующие перекрыли главную международную автомагистраль в Сербии

Протестующие перекрыли главную международную автомагистраль в Сербии - РИА Новости, 11.12.2021

Протестующие перекрыли главную международную автомагистраль в Сербии

Участники массовой акции протеста против экологической политики властей перекрыли в столице Сербии крупнейшую автомагистраль, часть международного транспортного РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T16:37

2021-12-11T16:37

2021-12-11T18:57

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Участники массовой акции протеста против экологической политики властей перекрыли в столице Сербии крупнейшую автомагистраль, часть международного транспортного коридора 10, передает корреспондент РИА Новости.В минувшую субботу и за неделю до того на массовых акциях при блокаде протестующими экоактивистами автотрасс и транспортных развязок в 50 населенных пунктах Сербии произошли насильственные инциденты. Активисты "Экологического восстания" блокировали движение из-за законопроекта об экспроприации и закона о референдуме, которые, по их мнению, позволят австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в стране.Президент Александр Вучич и правительство Сербии 8 декабря отозвали с рассмотрения Скупщиной (парламентом) для доработки законопроект об экспроприации и предложили поправки к закону о референдуме. В пятницу Скупщина большинством в 193 голоса (из всего 250 депутатов) правящей коалиции приняли поправки. По словам Вучича, "у протестующих не осталось причин для экологических требований". Однако днем в субботу через соцсети были организованы новые акции в Белграде и 40 населенных пунктах страны.Около 13.50 участники массовой акции, начавшие собираться часом ранее, блокировали движения на автомагистрали у концертно-конгрессного зала "Сава-центр" близ моста "Газела" через реку Саву, соединяющего центр города и район Нови-Београд (Новый Белград). Полиции почти не видно, она не вмешивается. В оба направления на автомагистрали начинают скапливаться колонны автомобилей.Организаторы призвали собравшуюся толпу пропускать через блокаду машины "скорой помощи" и экстренных служб в случае их появления.Ранее власти страны многократно говорили, что позволят Rio Tinto эксплуатацию залежей лития только после референдума. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила в июле, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов. Исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаусхолм сообщал, что до конца 2021 года в начальную фазу проекта будет вложено 450 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211211/protesty-1763274686.html

https://ria.ru/20211202/ekologiya-1761776565.html

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в мире, белград (город), сербия, rio tinto , александр вучич, протесты