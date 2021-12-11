https://ria.ru/20211211/oruzhie-1763237360.html

МВД предложило изменить порядок подтверждения оружия, сделанного на экспорт

МВД предложило изменить порядок подтверждения оружия, сделанного на экспорт - РИА Новости, 11.12.2021

МВД предложило изменить порядок подтверждения оружия, сделанного на экспорт

МВД предложило изменить порядок подтверждения оружия, произведенного в России на экспорт, следует из письма ведомства в Минпромторг, которое есть в распоряжении РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T03:18

2021-12-11T03:18

2021-12-11T09:27

общество

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. МВД предложило изменить порядок подтверждения оружия, произведенного в России на экспорт, следует из письма ведомства в Минпромторг, которое есть в распоряжении РИА Новости.В соответствии с нынешним Федеральным законом "Об оружии" обязательному подтверждению подлежат все производимые в стране, ввозимые в нее и вывозимые модели гражданского и служебного оружия.В то же время эта процедура проводится при наличии заключения МВД о соответствии его криминалистическим требованиям. Множество вариантов оружия, предназначенных для оборота за пределами страны, пройти ее не смогут из-за того, что не соответствуют российским нормативам. Например, у экспортных моделей может быть возможность ведения автоматического огня, магазины свыше десяти патронов, складная конструкция без потери возможности сделать выстрел.Ведомство предлагает внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", в соответствии с которым для оружия и патронов к нему, предназначенных для вывоза из России, не потребуется заключение МВД о соответствии криминалистическим требованиям для прохождения процедуры соответствия.

https://ria.ru/20211210/oruzhie-1763052899.html

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общество, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия