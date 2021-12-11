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Омская область претендует на "пилот" по созданию электрозаправок
Омская область претендует на "пилот" по созданию электрозаправок - РИА Новости, 11.12.2021
Омская область претендует на "пилот" по созданию электрозаправок
Министр энергетики России Николай Шульгинов поддержал предложение губернатора Омской области Александра Буркова о включении региона в число пилотных территорий... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T08:25
2021-12-11T08:25
2021-12-11T08:25
омская область
экономика
казахстан
омская область
александр бурков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
николай шульгинов
россия
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ОМСК, 11 дек – РИА Новости. Министр энергетики России Николай Шульгинов поддержал предложение губернатора Омской области Александра Буркова о включении региона в число пилотных территорий по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, сообщает правительство области.Глава региона в ходе рабочей встречи с главой Минэнерго РФ отметил, что Омская область имеет выгодное расположение на пересечении автомобильных дорог федерального значения, связывающих запад и восток страны, а также соединяющих Россию и Казахстан. К тому же на протяжении трех лет парк электромобилей в самой Омской области растет минимум на 100 машин каждый год.Кроме того правительство Омской области для уменьшения автомобильных выхлопов и снижения нагрузки на атмосферу уже стимулирует жителей региона приобретать легковые автомобили, оборудованные исключительно электродвигателями, освобождая их уплаты от транспортного налога. Также подписано соглашение с сетевыми электрическими компаниями на установку терминалов для электрической зарядки автомобилей."Что касается электрозаправок, эта работа ведется Министерством энергетики вместе с Минэкономразвития. Минэнерго отвечает за порядок выделения субсидий, а Минэкономразвития за распределение по городам, логистику: сколько, где, построение самой схемы, в каких направлениях строить. Поэтому ваше обращение по этому вопросу будет рассмотрено совместно с Минэкономразвития. Мы, может быть, найдем возможность включить Омскую область в число "пилотов", - отметил Шульгинов.Правительством РФ утверждена Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года. Для стимулирования развития зарядной инфраструктуры предусмотрено определение списка пилотных территорий и дорог федерального значения, а также механизма софинансирования части затрат на создание такой инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, казахстан, омская область, александр бурков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, россия
Омская область претендует на "пилот" по созданию электрозаправок
Омскую область могут включить в число пилотных территорий по созданию электрозаправок
ОМСК, 11 дек – РИА Новости.
Министр энергетики России Николай Шульгинов
поддержал предложение губернатора Омской области Александра Буркова
о включении региона в число пилотных территорий по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, сообщает правительство области.
Глава региона в ходе рабочей встречи с главой Минэнерго
РФ отметил, что Омская область
имеет выгодное расположение на пересечении автомобильных дорог федерального значения, связывающих запад и восток страны, а также соединяющих Россию
и Казахстан
. К тому же на протяжении трех лет парк электромобилей в самой Омской области растет минимум на 100 машин каждый год.
"Как ни странно, в Сибири есть большое количество электромобилей. По данным ГИБДД порядка 500 таких автомобилей зарегистрировано сегодня в Омске. И даже приходят люди ко мне на общественный прием, просят отдельную программу по поддержке именно развития сети электрических заправочных станций для автомобилей", - рассказал министру Бурков.
Кроме того правительство Омской области для уменьшения автомобильных выхлопов и снижения нагрузки на атмосферу уже стимулирует жителей региона приобретать легковые автомобили, оборудованные исключительно электродвигателями, освобождая их уплаты от транспортного налога. Также подписано соглашение с сетевыми электрическими компаниями на установку терминалов для электрической зарядки автомобилей.
"Что касается электрозаправок, эта работа ведется Министерством энергетики вместе с Минэкономразвития. Минэнерго отвечает за порядок выделения субсидий, а Минэкономразвития за распределение по городам, логистику: сколько, где, построение самой схемы, в каких направлениях строить. Поэтому ваше обращение по этому вопросу будет рассмотрено совместно с Минэкономразвития. Мы, может быть, найдем возможность включить Омскую область в число "пилотов", - отметил Шульгинов.
Правительством РФ утверждена Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года. Для стимулирования развития зарядной инфраструктуры предусмотрено определение списка пилотных территорий и дорог федерального значения, а также механизма софинансирования части затрат на создание такой инфраструктуры.