https://ria.ru/20211211/omsk-1763241762.html

Омская область претендует на "пилот" по созданию электрозаправок

Омская область претендует на "пилот" по созданию электрозаправок - РИА Новости, 11.12.2021

Омская область претендует на "пилот" по созданию электрозаправок

Министр энергетики России Николай Шульгинов поддержал предложение губернатора Омской области Александра Буркова о включении региона в число пилотных территорий... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T08:25

2021-12-11T08:25

2021-12-11T08:25

омская область

экономика

казахстан

омская область

александр бурков

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

николай шульгинов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597642751_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_917dcc52287032f47ee1ebf1e4c14dbd.jpg

ОМСК, 11 дек – РИА Новости. Министр энергетики России Николай Шульгинов поддержал предложение губернатора Омской области Александра Буркова о включении региона в число пилотных территорий по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, сообщает правительство области.Глава региона в ходе рабочей встречи с главой Минэнерго РФ отметил, что Омская область имеет выгодное расположение на пересечении автомобильных дорог федерального значения, связывающих запад и восток страны, а также соединяющих Россию и Казахстан. К тому же на протяжении трех лет парк электромобилей в самой Омской области растет минимум на 100 машин каждый год.Кроме того правительство Омской области для уменьшения автомобильных выхлопов и снижения нагрузки на атмосферу уже стимулирует жителей региона приобретать легковые автомобили, оборудованные исключительно электродвигателями, освобождая их уплаты от транспортного налога. Также подписано соглашение с сетевыми электрическими компаниями на установку терминалов для электрической зарядки автомобилей."Что касается электрозаправок, эта работа ведется Министерством энергетики вместе с Минэкономразвития. Минэнерго отвечает за порядок выделения субсидий, а Минэкономразвития за распределение по городам, логистику: сколько, где, построение самой схемы, в каких направлениях строить. Поэтому ваше обращение по этому вопросу будет рассмотрено совместно с Минэкономразвития. Мы, может быть, найдем возможность включить Омскую область в число "пилотов", - отметил Шульгинов.Правительством РФ утверждена Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года. Для стимулирования развития зарядной инфраструктуры предусмотрено определение списка пилотных территорий и дорог федерального значения, а также механизма софинансирования части затрат на создание такой инфраструктуры.

https://ria.ru/20211210/elektrostantsiya-1763102692.html

казахстан

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, казахстан, омская область, александр бурков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), николай шульгинов, россия