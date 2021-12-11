https://ria.ru/20211211/omikron-1763273803.html

На Маврикии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом

На Маврикии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 11.12.2021

На Маврикии выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом

Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Республике Маврикий, сообщает местный портал ION News. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T15:07

2021-12-11T15:07

2021-12-11T15:07

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Республике Маврикий, сообщает местный портал ION News.Отмечается, что один из заразившихся прилетел в страну из ЮАР 27 ноября. Второй инфицированный – житель населенного пункта Тамарен.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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