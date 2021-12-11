https://ria.ru/20211211/okeanarium-1763286665.html

Осужденный за растрату на стройке приморского океанариума заплатит штраф

Осужденный за растрату на стройке приморского океанариума заплатит штраф - РИА Новости, 11.12.2021

Осужденный за растрату на стройке приморского океанариума заплатит штраф

Решением суда апелляционной инстанции с экс-директора ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского будет взыскано более 900 миллионов рублей по... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:25

2021-12-11T17:25

2021-12-11T17:25

происшествия

мостовик

владивосток

русский (остров)

владимир путин

приморский краевой суд

олег шишов

приморский океанариум

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Решением суда апелляционной инстанции с экс-директора ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского будет взыскано более 900 миллионов рублей по делу о растрате при строительстве Приморского океанариума, сообщает надзорное ведомство региона.В марте прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил экс-директора ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского по делу о растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума к 12 годам колонии. Также ему был назначен штраф в 400 миллионов рублей. Приморский краевой суд сократил с 12 до 8,5 лет срок лишения свободы Поплавскому, сумма штрафа также снизилась - до 360 миллионов рублей."В Приморье благодаря прокуратуре судом апелляционной инстанции удовлетворен иск о взыскании с бывшего директора ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" более 900 миллионов рублей", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве уточняют, что гражданский иск был удовлетворён только с третьей попытки: дважды суд оставлял его без рассмотрения.Изначально Приморский океанариум планировалось открыть к началу саммита АТЭС-2012, но дата ввода в эксплуатацию несколько раз переносилась. История получила особую огласку после визита президента РФ Владимира Путина на остров Русский.По делу о растрате более миллиарда рублей при строительстве океанариума в Приморье проходили экс-гендиректор компании НПО "Мостовик" Олег Шишов и Поплавский. Шишова осудили, ранее он вышел из омской колонии по решению суда об условно-досрочном освобождении.

https://ria.ru/20210624/podkup-1738351231.html

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