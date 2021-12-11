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Осужденный за растрату на стройке приморского океанариума заплатит штраф
Осужденный за растрату на стройке приморского океанариума заплатит штраф - РИА Новости, 11.12.2021
Осужденный за растрату на стройке приморского океанариума заплатит штраф
Решением суда апелляционной инстанции с экс-директора ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского будет взыскано более 900 миллионов рублей по... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:25
2021-12-11T17:25
происшествия
мостовик
владивосток
русский (остров)
владимир путин
приморский краевой суд
олег шишов
приморский океанариум
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Решением суда апелляционной инстанции с экс-директора ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского будет взыскано более 900 миллионов рублей по делу о растрате при строительстве Приморского океанариума, сообщает надзорное ведомство региона.В марте прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил экс-директора ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского по делу о растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума к 12 годам колонии. Также ему был назначен штраф в 400 миллионов рублей. Приморский краевой суд сократил с 12 до 8,5 лет срок лишения свободы Поплавскому, сумма штрафа также снизилась - до 360 миллионов рублей."В Приморье благодаря прокуратуре судом апелляционной инстанции удовлетворен иск о взыскании с бывшего директора ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" более 900 миллионов рублей", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве уточняют, что гражданский иск был удовлетворён только с третьей попытки: дважды суд оставлял его без рассмотрения.Изначально Приморский океанариум планировалось открыть к началу саммита АТЭС-2012, но дата ввода в эксплуатацию несколько раз переносилась. История получила особую огласку после визита президента РФ Владимира Путина на остров Русский.По делу о растрате более миллиарда рублей при строительстве океанариума в Приморье проходили экс-гендиректор компании НПО "Мостовик" Олег Шишов и Поплавский. Шишова осудили, ранее он вышел из омской колонии по решению суда об условно-досрочном освобождении.
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происшествия, мостовик, владивосток, русский (остров), владимир путин, приморский краевой суд, олег шишов, приморский океанариум, россия
17:25 11.12.2021
 
Осужденный за растрату на стройке приморского океанариума заплатит штраф

С осужденного за растрату на стройке Приморского океанариума взыщут 900 миллионов рублей

© Фото : официальный сайт Администрации Владивостока/Анастасия КотляроваОкеанариум
Океанариум - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : официальный сайт Администрации Владивостока/Анастасия Котлярова
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Решением суда апелляционной инстанции с экс-директора ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского будет взыскано более 900 миллионов рублей по делу о растрате при строительстве Приморского океанариума, сообщает надзорное ведомство региона.
В марте прошлого года Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил экс-директора ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрея Поплавского по делу о растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума к 12 годам колонии. Также ему был назначен штраф в 400 миллионов рублей. Приморский краевой суд сократил с 12 до 8,5 лет срок лишения свободы Поплавскому, сумма штрафа также снизилась - до 360 миллионов рублей.
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Осужденному за подкуп на стройке океанариума в Приморье смягчили приговор
"В Приморье благодаря прокуратуре судом апелляционной инстанции удовлетворен иск о взыскании с бывшего директора ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" более 900 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточняют, что гражданский иск был удовлетворён только с третьей попытки: дважды суд оставлял его без рассмотрения.
Изначально Приморский океанариум планировалось открыть к началу саммита АТЭС-2012, но дата ввода в эксплуатацию несколько раз переносилась. История получила особую огласку после визита президента РФ Владимира Путина на остров Русский.
По делу о растрате более миллиарда рублей при строительстве океанариума в Приморье проходили экс-гендиректор компании НПО "Мостовик" Олег Шишов и Поплавский. Шишова осудили, ранее он вышел из омской колонии по решению суда об условно-досрочном освобождении.
 
ПроисшествияМостовикВладивостокРусский (остров)Владимир ПутинПриморский краевой судОлег ШишовПриморский океанариумРоссия
 
 
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