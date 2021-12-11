20:34 11.12.2021 (обновлено: 20:51 11.12.2021)
Около 44 тысяч человек протестуют в Вене против ограничений из-за COVID-19
Около 44 тысяч человек протестуют в Вене против ограничительных мер из-за COVID-19
© AP Photo / Florian SchroetterСотрудники полиции во время протеста против ограничительных мер из-за COVID-19 в Вене, Австрия
© AP Photo / Florian Schroetter
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Около 44 тысяч человек участвуют в демонстрации против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса в Вене, сообщила столичная полиция.
В субботу в Вене было заявлено несколько демонстраций против ограничений. Самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда начала движение по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города.
"Промежуточный статус о проходящей демонстрации: в настоящий момент мы исходим примерно из 44 тысяч участников", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Отмечается, чтобы произведено два задержания.
Противники ограничительных мер из-за коронавируса выходили на улицы Вены и в прошлую субботу. По данным полиции, тогда в протестах приняли участие 40 тысяч человек, организаторы же говорили о 100 тысячах участников.
С 22 ноября в Австрии ввели очередной общенациональный локдаун из-за коронавируса, который заканчивается в воскресенье для привитых и переболевших, а для непривитых ограничения сохранятся. Помимо этого, с 1 февраля в Австрии должен вступить в силу закон об обязательной вакцинации для всех проживающих в Австрии старше 14 лет, несоблюдение грозит штрафом в 3,6 тысячи евро.