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Около 44 тысяч человек протестуют в Вене против ограничений из-за COVID-19

Около 44 тысяч человек протестуют в Вене против ограничений из-за COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2021

Около 44 тысяч человек протестуют в Вене против ограничений из-за COVID-19

Около 44 тысяч человек участвуют в демонстрации против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса в Вене, сообщила столичная полиция. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T20:34

2021-12-11T20:34

2021-12-11T20:51

распространение коронавируса

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протесты

коронавирус covid-19

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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Около 44 тысяч человек участвуют в демонстрации против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса в Вене, сообщила столичная полиция.В субботу в Вене было заявлено несколько демонстраций против ограничений. Самая крупная из них собралась на площади Хельденплац, откуда начала движение по центральной улице Рингштрассе, опоясывающей центр города.Отмечается, чтобы произведено два задержания.Противники ограничительных мер из-за коронавируса выходили на улицы Вены и в прошлую субботу. По данным полиции, тогда в протестах приняли участие 40 тысяч человек, организаторы же говорили о 100 тысячах участников.С 22 ноября в Австрии ввели очередной общенациональный локдаун из-за коронавируса, который заканчивается в воскресенье для привитых и переболевших, а для непривитых ограничения сохранятся. Помимо этого, с 1 февраля в Австрии должен вступить в силу закон об обязательной вакцинации для всех проживающих в Австрии старше 14 лет, несоблюдение грозит штрафом в 3,6 тысячи евро.

https://ria.ru/20211211/omikron-1763281324.html

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в мире, вена, австрия, протесты, коронавирус covid-19