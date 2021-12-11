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Сербия увеличит расходы на оборону в полтора раза
Сербия увеличит расходы на оборону в полтора раза - РИА Новости, 11.12.2021
Сербия увеличит расходы на оборону в полтора раза
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T20:08
2021-12-11T20:27
в мире
сербия
европа
китай
миг-29
ми-35
панцирь-с1
александр вучич
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений, в том числе боевой авиации.Сербский лидер в субботу находится в рабочей поездке в крупнейшем городе на юге страны Ниш, где располагается штаб сухопутных войск. Вучич вместе с министром обороны Небойшей Стефановичем и командованием вооруженных сил провели совещание и присутствовали на учениях со стрельбами, после чего глава государства сделал заявление.По словам президента Сербии ситуация в сфере безопасности усложняется во всем мире, растущая напряженность на востоке Европы, "экономическо-энергетические конфликты между западным миром и КНР, западным миром и РФ, а также столкновение интересов великих сил (мировых держав) и региональных сил в нашем регионе обязывает далее укреплять сербскую армию".По его словам, укрепленная армия будет защищать военный нейтралитет, который является "долгосрочной политикой Сербии"."Как вы знаете, мы уже до конца года ожидаем получения из РФ ПТРК "Корнет", которые значительно усилят наши сухопутные войска, кроме того, ожидаем значительное усиление в оборудовании и вооружении в 2022 году. Согласно тому, что подготовили люди из МО и армии Сербии, если бы мы обеспечили эти средства, огромное усиление поступило бы в 2023-2025 годах", - отметил сербский лидер."Особенно, кроме ПВО, мы рассматривали состояние истребительной авиации и впервые серьезно рассматривали состояние истребительно-бомбардировочной авиации и ожидаем значительное усиление и поставки в истребительно-бомбардировочной авиации, а также - бронетранспортеры и артиллерия. Как вы видели сегодня, самоходные 155-миллиметровые гаубицы "Нора" нашего производства, мы даже на территории ЕС смогли продать значительное их количество", - указал Вучич.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20211204/serbiya-1762184907.html
https://ria.ru/20211206/serbiya-1762377431.html
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в мире, сербия, европа, китай, миг-29, ми-35, панцирь-с1, александр вучич, небойша стефанович, россия
20:08 11.12.2021 (обновлено: 20:27 11.12.2021)
 
Сербия увеличит расходы на оборону в полтора раза

Президент Сербии Вучич анонсировал увеличение расходов на оборону в полтора раза

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений, в том числе боевой авиации.
Сербский лидер в субботу находится в рабочей поездке в крупнейшем городе на юге страны Ниш, где располагается штаб сухопутных войск. Вучич вместе с министром обороны Небойшей Стефановичем и командованием вооруженных сил провели совещание и присутствовали на учениях со стрельбами, после чего глава государства сделал заявление.
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По словам президента Сербии ситуация в сфере безопасности усложняется во всем мире, растущая напряженность на востоке Европы, "экономическо-энергетические конфликты между западным миром и КНР, западным миром и РФ, а также столкновение интересов великих сил (мировых держав) и региональных сил в нашем регионе обязывает далее укреплять сербскую армию".
"Как минимум в год должны будем выделять более 500 миллионов евро сверх того, что выделяли до сих пор (согласно ноябрьскому варианту бюджета на 2022 год около 1,12 миллиарда евро). Потребности и запросы армии на 700 с лишним миллионов евро больше вложенного в этом или прошлом годах. Фактически, это еще один военных бюджет", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг.
По его словам, укрепленная армия будет защищать военный нейтралитет, который является "долгосрочной политикой Сербии".
"Как вы знаете, мы уже до конца года ожидаем получения из РФ ПТРК "Корнет", которые значительно усилят наши сухопутные войска, кроме того, ожидаем значительное усиление в оборудовании и вооружении в 2022 году. Согласно тому, что подготовили люди из МО и армии Сербии, если бы мы обеспечили эти средства, огромное усиление поступило бы в 2023-2025 годах", - отметил сербский лидер.
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"Особенно, кроме ПВО, мы рассматривали состояние истребительной авиации и впервые серьезно рассматривали состояние истребительно-бомбардировочной авиации и ожидаем значительное усиление и поставки в истребительно-бомбардировочной авиации, а также - бронетранспортеры и артиллерия. Как вы видели сегодня, самоходные 155-миллиметровые гаубицы "Нора" нашего производства, мы даже на территории ЕС смогли продать значительное их количество", - указал Вучич.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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