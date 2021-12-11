https://ria.ru/20211211/oborona-1763301030.html

Сербия увеличит расходы на оборону в полтора раза

Сербия увеличит расходы на оборону в полтора раза - РИА Новости, 11.12.2021

Сербия увеличит расходы на оборону в полтора раза

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T20:08

2021-12-11T20:08

2021-12-11T20:27

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений, в том числе боевой авиации.Сербский лидер в субботу находится в рабочей поездке в крупнейшем городе на юге страны Ниш, где располагается штаб сухопутных войск. Вучич вместе с министром обороны Небойшей Стефановичем и командованием вооруженных сил провели совещание и присутствовали на учениях со стрельбами, после чего глава государства сделал заявление.По словам президента Сербии ситуация в сфере безопасности усложняется во всем мире, растущая напряженность на востоке Европы, "экономическо-энергетические конфликты между западным миром и КНР, западным миром и РФ, а также столкновение интересов великих сил (мировых держав) и региональных сил в нашем регионе обязывает далее укреплять сербскую армию".По его словам, укрепленная армия будет защищать военный нейтралитет, который является "долгосрочной политикой Сербии"."Как вы знаете, мы уже до конца года ожидаем получения из РФ ПТРК "Корнет", которые значительно усилят наши сухопутные войска, кроме того, ожидаем значительное усиление в оборудовании и вооружении в 2022 году. Согласно тому, что подготовили люди из МО и армии Сербии, если бы мы обеспечили эти средства, огромное усиление поступило бы в 2023-2025 годах", - отметил сербский лидер."Особенно, кроме ПВО, мы рассматривали состояние истребительной авиации и впервые серьезно рассматривали состояние истребительно-бомбардировочной авиации и ожидаем значительное усиление и поставки в истребительно-бомбардировочной авиации, а также - бронетранспортеры и артиллерия. Как вы видели сегодня, самоходные 155-миллиметровые гаубицы "Нора" нашего производства, мы даже на территории ЕС смогли продать значительное их количество", - указал Вучич.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20211204/serbiya-1762184907.html

https://ria.ru/20211206/serbiya-1762377431.html

https://ria.ru/20211209/atom-1762896390.html

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в мире, сербия, европа, китай, миг-29, ми-35, панцирь-с1, александр вучич, небойша стефанович, россия