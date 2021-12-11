https://ria.ru/20211211/nazarbaev-1763279773.html
Назарбаев назвал причины распада СССР
Назарбаев назвал причины распада СССР - РИА Новости, 11.12.2021
Назарбаев назвал причины распада СССР
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал несколько причин, приведших к распаду СССР. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T16:15
2021-12-11T16:15
2021-12-11T16:30
в мире
белоруссия
китай
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россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал несколько причин, приведших к распаду СССР.По его словам, социалистическая система изживала свои ресурсы."Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении", — заявил политик в интервью телеканалу "Россия 24".Назарбаев также отметил, что это наложилось на недостаток политической воли у элит того времени."Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства", — добавил он.Экс-президент привел в пример Китай, которому удалось перестроить экономику.Также Назарбаев упомянул волнения в прибалтийских республиках Советского Союза. По его словам, они были искусственным приложением к государству и уровень жизни в них был лучше, чем в других частях страны.Кроме того, бывший президент отметил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик."Вот так мы подошли к путчу", — подчеркнул он.Фактически СССР перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось об окончании существования Союза и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.Документ объявили открытым для присоединения всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих перечисленные цели и принципы.
https://ria.ru/20211208/sssr-1762615826.html
https://ria.ru/20211205/sssr-1762244927.html
https://ria.ru/20211205/soyuz-1762254241.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, белоруссия, китай, михаил горбачев, снг, нурсултан назарбаев, россия
16:15 11.12.2021 (обновлено: 16:30 11.12.2021)
Назарбаев назвал причины распада СССР
Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал тоталитарную экономику среди причин распада СССР
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
назвал несколько причин, приведших к распаду СССР
.
По его словам, социалистическая система изживала свои ресурсы.
"Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении", — заявил политик в интервью телеканалу "Россия 24
".
Назарбаев также отметил, что это наложилось на недостаток политической воли у элит того времени.
"Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства", — добавил он.
Экс-президент привел в пример Китай
, которому удалось перестроить экономику.
Также Назарбаев упомянул волнения в прибалтийских республиках Советского Союза. По его словам, они были искусственным приложением к государству и уровень жизни в них был лучше, чем в других частях страны.
Кроме того, бывший президент отметил, что объявление независимости со стороны РСФСР
12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик.
"Вот так мы подошли к путчу", — подчеркнул он.
Фактически СССР перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент Михаил Горбачев
в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России
, Белоруссии
и Украины
, в котором заявлялось об окончании существования Союза и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ
). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Документ объявили открытым для присоединения всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих перечисленные цели и принципы.