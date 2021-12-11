https://ria.ru/20211211/nazarbaev-1763279773.html

Назарбаев назвал причины распада СССР

Назарбаев назвал причины распада СССР - РИА Новости, 11.12.2021

Назарбаев назвал причины распада СССР

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал несколько причин, приведших к распаду СССР. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T16:15

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2021-12-11T16:30

в мире

белоруссия

китай

михаил горбачев

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал несколько причин, приведших к распаду СССР.По его словам, социалистическая система изживала свои ресурсы."Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении", — заявил политик в интервью телеканалу "Россия 24".Назарбаев также отметил, что это наложилось на недостаток политической воли у элит того времени."Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства", — добавил он.Экс-президент привел в пример Китай, которому удалось перестроить экономику.Также Назарбаев упомянул волнения в прибалтийских республиках Советского Союза. По его словам, они были искусственным приложением к государству и уровень жизни в них был лучше, чем в других частях страны.Кроме того, бывший президент отметил, что объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом для остальных республик."Вот так мы подошли к путчу", — подчеркнул он.Фактически СССР перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось об окончании существования Союза и провозглашалось создание Содружества независимых государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.Документ объявили открытым для присоединения всех республик бывшего СССР и иных государств, разделяющих перечисленные цели и принципы.

https://ria.ru/20211208/sssr-1762615826.html

https://ria.ru/20211205/sssr-1762244927.html

https://ria.ru/20211205/soyuz-1762254241.html

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в мире, белоруссия, китай, михаил горбачев, снг, нурсултан назарбаев, россия