https://ria.ru/20211211/nato-1763233306.html

Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО

Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО - РИА Новости, 11.12.2021

Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву не по пути с НАТО. РИА Новости, 11.12.2021

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2021-12-11T00:50

в мире

украина

киев

андерс фог расмуссен

нато

верховная рада украины

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву не по пути с НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

https://ria.ru/20211211/donbass-1763232669.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь