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Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО - РИА Новости, 11.12.2021
Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву не по пути с НАТО. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T00:50
2021-12-11T00:50
в мире
украина
киев
андерс фог расмуссен
нато
верховная рада украины
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву не по пути с НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
00:50 11.12.2021
 
Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО

Депутат Рады Медведчук заявил, что Украина не должна быть в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву не по пути с НАТО.
"Я сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать", - сказал политик в интервью телеканалу UkrLive.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
00:42
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В миреУкраинаКиевАндерс Фог РасмуссенНАТОВерховная Рада УкраиныВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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