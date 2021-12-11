https://ria.ru/20211211/napal-1763306887.html

В Ленинградской области мужчина напал с катаной на жену, сообщил источник

В Ленинградской области мужчина напал с катаной на жену, сообщил источник - РИА Новости, 11.12.2021

В Ленинградской области мужчина напал с катаной на жену, сообщил источник

Мужчина во Всеволожском районе Ленинградской области напал с катаной на супругу во время совместной игры за компьютером, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T22:18

2021-12-11T22:18

2021-12-11T22:18

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Мужчина во Всеволожском районе Ленинградской области напал с катаной на супругу во время совместной игры за компьютером, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В поселке Рахья Ленинградской области нетрезвый мужчина напал на супругу во время совместной игры за компьютером. Нападавший ударил женщину сувенирной катаной, в результате чего она получила ушиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства конфликта уточняются.

https://ria.ru/20210809/sad-1745068428.html

ленинградская область

всеволожский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинградская область, всеволожский район