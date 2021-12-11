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В Ленинградской области мужчина напал с катаной на жену, сообщил источник
В Ленинградской области мужчина напал с катаной на жену, сообщил источник - РИА Новости, 11.12.2021
В Ленинградской области мужчина напал с катаной на жену, сообщил источник
Мужчина во Всеволожском районе Ленинградской области напал с катаной на супругу во время совместной игры за компьютером, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T22:18
2021-12-11T22:18
2021-12-11T22:18
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Мужчина во Всеволожском районе Ленинградской области напал с катаной на супругу во время совместной игры за компьютером, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В поселке Рахья Ленинградской области нетрезвый мужчина напал на супругу во время совместной игры за компьютером. Нападавший ударил женщину сувенирной катаной, в результате чего она получила ушиб", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства конфликта уточняются.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район
В Ленинградской области мужчина напал с катаной на жену, сообщил источник
Источник: нетрезвый мужчина в Ленинградской области напал с катаной на жену