https://ria.ru/20211211/nakazanie-1763294575.html
В Госдуме призвали как можно скорее ужесточить наказание для педофилов
В Госдуме призвали как можно скорее ужесточить наказание для педофилов - РИА Новости, 11.12.2021
В Госдуме призвали как можно скорее ужесточить наказание для педофилов
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала как можно скорее ужесточить наказание за педофилию, а также законодательно предусмотреть РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T18:44
2021-12-11T18:44
2021-12-11T18:44
общество
андрей турчак
единая россия
госдума рф
павел крашенинников
яна лантратова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала как можно скорее ужесточить наказание за педофилию, а также законодательно предусмотреть возможность их контроля после совершения преступления."Наказание за педофилию нужно как можно скорее ужесточить. Статистика говорит о том, что многие преступления такого рода имеют рецидивирующий характер, и даже химическая кастрация в большинстве случаев не является решением проблемы: сделал укол, восстановил функцию", - сказала Лантратова РИА Новости.Политик отметила, что совершивших сексуальное преступление против несовершеннолетних в дальнейшем нужно брать под контроль с целью максимально ограничить их доступ к детям."Они должны стоять на учёте, чтобы надзорные органы контролировали все их передвижения и места работы. Это поможет предотвратить огромное количество такого рода преступлений. Поэтому контроль за жизнью педофилов необходим", - подчеркнула она и добавила, что важно рассмотреть вопрос введения пожизненного заключения для рецидивистов.Проект об ужесточении наказания для педофилов в сентябре внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также сенатор Андрей Турчак. В нем предлагается распространить пожизненное лишение свободы на педофилов-рецидивистов; на случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; на ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
https://ria.ru/20211007/nakazanie-1753509019.html
https://ria.ru/20210910/prestupleniya-1749533639.html
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общество, андрей турчак, единая россия, госдума рф, павел крашенинников, яна лантратова
В Госдуме призвали как можно скорее ужесточить наказание для педофилов
Депутат Лантратова призвала как можно скорее ужесточить наказание для педофилов