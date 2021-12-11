https://ria.ru/20211211/moskva-1763261903.html

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве - РИА Новости, 11.12.2021

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T12:34

2021-12-11T12:34

2021-12-11T12:34

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 11.00 воскресенья."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 11.00 понедельника.

https://ria.ru/20211211/moskva-1763244940.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр