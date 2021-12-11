https://ria.ru/20211211/moskva-1763261903.html
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве - РИА Новости, 11.12.2021
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T12:34
2021-12-11T12:34
2021-12-11T12:34
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761620001_0:70:3180:1859_1920x0_80_0_0_dce01521d9a73a73a30db7afcf4fd356.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 11.00 воскресенья."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице и области действует до 11.00 понедельника.
https://ria.ru/20211211/moskva-1763244940.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761620001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_213c978b9fe67b42a3ea1bc8e7fc04b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы