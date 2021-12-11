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Главы МИД Британии и ФРГ обсудили ситуацию на российско-украинской границе

Главы МИД Британии и ФРГ обсудили ситуацию на российско-украинской границе - РИА Новости, 11.12.2021

Главы МИД Британии и ФРГ обсудили ситуацию на российско-украинской границе

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и ее коллега из Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию на границе России и Украины, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T13:55

2021-12-11T13:55

2021-12-11T13:55

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ЛОНДОН, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и ее коллега из Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию на границе России и Украины, говорится в сообщении британского МИД по итогам переговоров сторон в преддверии министерской встречи G7.Саммит министров иностранных дел стран G7 пройдёт 11-12 декабря в Ливерпуле."Министры согласились с важностью защиты и продвижения свободы и демократии и необходимостью противостоять автократическим режимам, которые угрожают свободному миру. Они обсудили ряд приоритетов, в том числе важность того, чтобы страны G7 выступили единым фронтом перед лицом продолжающейся угрозы России Украине", - отмечается в сообщении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением активности ВС РФ у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.Кроме того, министры затронули темы нелегальной миграции и проблем, связанных с Протоколом по Северной Ирландии.Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.

https://ria.ru/20211210/potok-1763214909.html

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в мире, италия, франция, дмитрий песков, джо байден, нато, g7, вооруженные силы рф, россия, анналена бербок