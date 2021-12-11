https://ria.ru/20211211/mid-1763258495.html

Россия нацелена на равноправный диалог с Западом, заявили в МИД

Россия нацелена на равноправный диалог с Западом, заявили в МИД - РИА Новости, 11.12.2021

Россия нацелена на равноправный диалог с Западом, заявили в МИД

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T11:39

2021-12-11T11:39

2021-12-11T11:39

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МИНСК, 11 дек – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе, нацелена на равноправный диалог."Ситуация в мире остается непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина – это неготовность наших западных партнеров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов – от задействования односторонних ограничительных санкций до прямого вмешательства во внутренние дела других суверенных государств, цветных революций", - сказал замминистра, выступая в субботу в Минске на Международном молодежном форуме российских соотечественников.По его словам, целенаправленно разрушается сформированная по итогам Второй мировой войны международная правовая архитектура с основой на ООН, "есть попытки подменить выгодным только западным странам неким порядком, основанным на правилах, которые формируются скрытно, в удобном Западу форматах, в ограниченном составе, в обход ООН". Руденко заметил, что западные страны пытаются навязывать эти правила всем остальным."У нас принципиально иной подход: мы никому ничего не навязываем и никого не учим. Мы готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права. Вместе с тем мы не допустим попыток разговаривать с нами менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать нас, вмешиваться во внутренние дела. Ответ будет жестким и решительным", - подчеркнул Руденко. Он добавил, что разговор с любым собеседником возможен только на равноправной основе, на основе нацеленности на баланс интересов."Безусловным приоритетом для нас является взаимодействие с партнерами в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. На новый этап вышел процесс углубления интеграционных связей с Белоруссией по линии Союзного государства", - сказал он.По словам замглавы МИД РФ, в этом контексте особая роль принадлежит молодым представителям российской зарубежной общины. Он подчеркнул, что в Москве поддерживают стремление молодых соотечественников к установлению тесных связей с исторической родиной и продвижению объективного образа России за ее пределами. "У вас, у нового поколения общины, лучше других понимающих все новые тенденции, сходства и различия в менталитете россиян и иностранцев, есть превосходная возможность … оставить свой след в истории", - сказал Руденко. Он заверил, что российские власти будут делать все от них зависящее для защиты прав и интересов соотечественников за рубежом, сохранения ими общероссийской культурной идентичности. Руденко добавил, что многое зависит и от сплоченности диаспоры в решении стоящих перед ней задач.

https://ria.ru/20211211/ultimatum-1763238283.html

https://ria.ru/20211210/ryabkov-1763157981.html

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белоруссия, москва, одкб, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евразийский экономический союз, россия