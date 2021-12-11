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Посол Украины "разочаровался" в новом канцлере Германии
Посол Украины "разочаровался" в новом канцлере Германии - РИА Новости, 12.12.2021
Посол Украины "разочаровался" в новом канцлере Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киеву пока не стоит ждать поставок вооружений от Берлина в свете вступления в должность нового канцлера ФРГ... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-11T21:12
2021-12-12T00:03
в мире
киев
москва
нато
андрей мельник
олаф шольц
россия
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КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киеву пока не стоит ждать поставок вооружений от Берлина в свете вступления в должность нового канцлера ФРГ Олафа Шольца."Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена", — заявил дипломат в интервью ZN.UA, комментируя отказ предыдущего кабинета продавать Киеву вооружение.Мельник добавил, что официальных объяснений от правительства Меркель не было."Неформально же были переданы сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям. Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в последние годы как оправдание для резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности", — отметил посол.По его словам, несмотря на это, Киев не теряет надежды, что позиция Берлина изменится."И дальше будем убеждать наших немецких партнеров в том, что дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или любые другие виды оборонного вооружения, ежедневно спасающие жизнь украинцев, — это не для провокаций, а для сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения этой кровавой войны. Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая, к сожалению, сейчас находится в тупике. Не уверен, что нам удастся быстро достичь радикальных изменений для того, чтобы Германия все же отошла от своей ничем не подкрепленной позиции", — заключил Мельник.
https://ria.ru/20211208/ukraina-1762821576.html
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в мире, киев, москва, нато, андрей мельник, олаф шольц, россия
21:12 11.12.2021 (обновлено: 00:03 12.12.2021)
 
Посол Украины "разочаровался" в новом канцлере Германии

Посол Украины Мельник призвал не ждать помощи от Германии в поставках Киеву вооружений

© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : МЗС України
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КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киеву пока не стоит ждать поставок вооружений от Берлина в свете вступления в должность нового канцлера ФРГ Олафа Шольца.
"Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения не выдерживающая критики, будет сохранена", — заявил дипломат в интервью ZN.UA, комментируя отказ предыдущего кабинета продавать Киеву вооружение.
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Мельник добавил, что официальных объяснений от правительства Меркель не было.
"Неформально же были переданы сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям. Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в последние годы как оправдание для резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности", — отметил посол.
По его словам, несмотря на это, Киев не теряет надежды, что позиция Берлина изменится.
"И дальше будем убеждать наших немецких партнеров в том, что дополнительные средства радиоэлектронной борьбы или любые другие виды оборонного вооружения, ежедневно спасающие жизнь украинцев, — это не для провокаций, а для сдерживания новой агрессии и для быстрого завершения этой кровавой войны. Кстати, предоставление Киеву оружия для самозащиты усилило бы позиции официального Берлина и для продвижения посреднической миссии, которая, к сожалению, сейчас находится в тупике. Не уверен, что нам удастся быстро достичь радикальных изменений для того, чтобы Германия все же отошла от своей ничем не подкрепленной позиции", — заключил Мельник.
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