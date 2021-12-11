https://ria.ru/20211211/liviya-1763303754.html
Противоборствующие ливийские военные договорились объединить армию
Противоборствующие ливийские военные договорились объединить армию - РИА Новости, 11.12.2021
Противоборствующие ливийские военные договорились объединить армию
Руководители ливийских противоборствующих вооруженных сил встретились в Сирте и договорились объединить военные организации. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T21:02
2021-12-11T21:02
2021-12-11T23:09
в мире
оон
ливия
женева (город)
триполи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96932/20/969322050_0:87:634:443_1920x0_80_0_0_ed9760bb1b59b432c85c4ab82945bd16.jpg
КАИР, 11 дек — РИА Новости. Руководители ливийских противоборствующих вооруженных сил встретились в Сирте и договорились объединить военные организации.Об этом в эфире канала "Аль-Хадас" заявил и. о. командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал-полковник Абдель Раззак ан-Назури.В Сирте он провел встречу с начальником штаба Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммадом аль-Хаддадом. Встреча лидеров ранее противоборствовавших военных структур прошла впервые с начала конфликта между востоком и западом страны в 2014 году.По его словам, военные с обеих сторон "далеки от политических разногласий и политических партий".После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. На западе страны в Триполи базировалось Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, на востоке ему противостояла Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.Главой Президентского совета стал бывший посол ПНС в Греции Мухаммад Менфи. Переходное правительство возглавил бизнесмен Абдельхамид Дбейба.
https://ria.ru/20211208/liviya-1762797003.html
https://ria.ru/20211103/liviya-1757485953.html
ливия
женева (город)
триполи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96932/20/969322050_0:0:622:466_1920x0_80_0_0_978f304b7646385869cbb4546140d8aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, ливия, женева (город), триполи
21:02 11.12.2021 (обновлено: 23:09 11.12.2021)
Противоборствующие ливийские военные договорились объединить армию
В Ливии командующие противоборствующих военных сил договорились об объединении армии
КАИР, 11 дек — РИА Новости. Руководители ливийских противоборствующих вооруженных сил встретились в Сирте и договорились объединить военные организации.
Об этом в эфире канала "Аль-Хадас" заявил и. о. командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал-полковник Абдель Раззак ан-Назури.
В Сирте он провел встречу с начальником штаба Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммадом аль-Хаддадом. Встреча лидеров ранее противоборствовавших военных структур прошла впервые с начала конфликта между востоком и западом страны в 2014 году.
"Мы, военные, договорились объединить армию. Надеюсь, что это скоро произойдет без какого-либо вмешательства в наши, военных, дела. Мы ждем, когда к нашим встречам присоединится комитет "5+5". Встречи будут регулярными, без какого-либо иностранного вмешательства. Мы ответственны за защиту родины, Конституции и сохранение армии", — заявил Абдель Раззак ан-Назури.
По его словам, военные с обеих сторон "далеки от политических разногласий и политических партий".
После свержения и убийства Муаммара Каддафи
в 2011 году Ливия
перестала функционировать как единое государство. На западе страны в Триполи
базировалось Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, на востоке ему противостояла Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара
.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН
в начале февраля в Женеве
избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.
Главой Президентского совета стал бывший посол ПНС в Греции Мухаммад Менфи. Переходное правительство возглавил бизнесмен Абдельхамид Дбейба.