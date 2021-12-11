https://ria.ru/20211211/liviya-1763303754.html

Противоборствующие ливийские военные договорились объединить армию

Противоборствующие ливийские военные договорились объединить армию - РИА Новости, 11.12.2021

Противоборствующие ливийские военные договорились объединить армию

Руководители ливийских противоборствующих вооруженных сил встретились в Сирте и договорились объединить военные организации. РИА Новости, 11.12.2021

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КАИР, 11 дек — РИА Новости. Руководители ливийских противоборствующих вооруженных сил встретились в Сирте и договорились объединить военные организации.Об этом в эфире канала "Аль-Хадас" заявил и. о. командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) генерал-полковник Абдель Раззак ан-Назури.В Сирте он провел встречу с начальником штаба Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммадом аль-Хаддадом. Встреча лидеров ранее противоборствовавших военных структур прошла впервые с начала конфликта между востоком и западом страны в 2014 году.По его словам, военные с обеих сторон "далеки от политических разногласий и политических партий".После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. На западе страны в Триполи базировалось Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, на востоке ему противостояла Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.Главой Президентского совета стал бывший посол ПНС в Греции Мухаммад Менфи. Переходное правительство возглавил бизнесмен Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20211208/liviya-1762797003.html

https://ria.ru/20211103/liviya-1757485953.html

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