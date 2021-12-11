Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211211/leopardy-1763164430.html
На "Земле леопарда" в объектив попала новая самка-фотомодель
На "Земле леопарда" в объектив попала новая самка-фотомодель - РИА Новости, 11.12.2021
На "Земле леопарда" в объектив попала новая самка-фотомодель
В нацпарке "Земля леопарда" фотографы смогли снять юную самку редчайшей в мире крупной кошки под номером Leo 208F, которая совсем недавно была зарегистрирована... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T02:27
2021-12-11T02:27
туризм
приморский край
новости - туризм
национальный парк "земля леопарда"
дальний восток
леопарды
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763144005_0:180:1022:755_1920x0_80_0_0_7a9eae77d356f3de6791766700b26da3.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В нацпарке "Земля леопарда" фотографы смогли снять юную самку редчайшей в мире крупной кошки под номером Leo 208F, которая совсем недавно была зарегистрирована учеными, сообщает пресс-служба природоохранной территории.Кадры с пятнистым хищником были сделаны в лучах рассветного солнца, что позволило запечатлеть леопарда во всей красе. Новый член кошачьего семейства оказалась талантливой фотомоделью.Хищница не просто прошла по звериной тропе, а показала себя со всех ракурсов и даже поделилась кошачьими "эмоциями": рычала на надоедливых ворон и иногда "улыбалась", улавливая местные запахи органом обоняния на нёбе.Сделать уникальные снимки гостям нацпарка позволило профессиональное фотоукрытие, оборудованное всем необходимым для комфортного пребывания в нем туристов в течение нескольких дней. "Земля леопарда" – единственное в мире место, где в подобных условиях можно своими глазами увидеть диких дальневосточных леопардов, спасенных здесь от вымирания.Фотоукрытия позволяют ожидать встречи с хищниками, не беспокоя их. Всего в заповеднике оборудованы восемь таких объектов. Для гостей предусмотрены кровать, место для наблюдения, мини-кухня с посудой, газовая плита и санузел. Большое количество удобных амбразур для камеры позволяет быстро подобрать наиболее эффектный ракурс, не упустив драгоценный момент.
https://ria.ru/20210914/tigr-1749809890.html
приморский край
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763144005_0:84:1022:851_1920x0_80_0_0_68c7cb77bcb3a9a53559cb9dfacf8904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, новости - туризм, национальный парк "земля леопарда", дальний восток, леопарды, туристы, туризм
02:27 11.12.2021
 
На "Земле леопарда" в объектив попала новая самка-фотомодель

Новый леопард впервые предстал перед туристами в нацпарке на Дальнем Востоке

© Фото : @instagram/amurleo_landЛеопард в национальном парке "Земля леопарда"
Леопард в национальном парке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : @instagram/amurleo_land
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В нацпарке "Земля леопарда" фотографы смогли снять юную самку редчайшей в мире крупной кошки под номером Leo 208F, которая совсем недавно была зарегистрирована учеными, сообщает пресс-служба природоохранной территории.

Кадры с пятнистым хищником были сделаны в лучах рассветного солнца, что позволило запечатлеть леопарда во всей красе. Новый член кошачьего семейства оказалась талантливой фотомоделью.
Хищница не просто прошла по звериной тропе, а показала себя со всех ракурсов и даже поделилась кошачьими "эмоциями": рычала на надоедливых ворон и иногда "улыбалась", улавливая местные запахи органом обоняния на нёбе.
Сделать уникальные снимки гостям нацпарка позволило профессиональное фотоукрытие, оборудованное всем необходимым для комфортного пребывания в нем туристов в течение нескольких дней. "Земля леопарда" – единственное в мире место, где в подобных условиях можно своими глазами увидеть диких дальневосточных леопардов, спасенных здесь от вымирания.
Фотоукрытия позволяют ожидать встречи с хищниками, не беспокоя их. Всего в заповеднике оборудованы восемь таких объектов. Для гостей предусмотрены кровать, место для наблюдения, мини-кухня с посудой, газовая плита и санузел. Большое количество удобных амбразур для камеры позволяет быстро подобрать наиболее эффектный ракурс, не упустив драгоценный момент.
Тигриное семейство устроило фотосессию на «Земле леопарда»
14 сентября, 09:30Туризм
В WWF России не оценили идею фотоохоты на тигра
 
ТуризмПриморский крайНовости - ТуризмНациональный парк "Земля леопарда"Дальний ВостоклеопардытуристыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
02:15Биолог назвал ранние признаки деменции
01:53Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
01:34Трамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с Путиным
01:31СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
01:15Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
00:56В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России
00:53Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину
00:44Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы
00:34В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году
23:58В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
23:32В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
23:28Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
23:02Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
23:00В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
22:49Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина
22:38В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
22:36У побережья Индонезии произошло землетрясение
22:25Украинская дочка Сбербанка сменила название
22:24Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона
Лента новостейМолния
Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржахБиолог назвал ранние признаки деменцииПолиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчинуТрамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с ПутинымСМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеЭксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем годуВ Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" РоссииБайден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годыВ Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом годуВ Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИВ Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате КентуккиЛьвова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностьюВ Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиениеАмериканцы набросились на профессора, оскорбившего ПутинаВ Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессииУ побережья Индонезии произошло землетрясениеУкраинская дочка Сбербанка сменила названиеСтало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона