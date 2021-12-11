https://ria.ru/20211211/leopardy-1763164430.html

На "Земле леопарда" в объектив попала новая самка-фотомодель

На "Земле леопарда" в объектив попала новая самка-фотомодель - РИА Новости, 11.12.2021

На "Земле леопарда" в объектив попала новая самка-фотомодель

В нацпарке "Земля леопарда" фотографы смогли снять юную самку редчайшей в мире крупной кошки под номером Leo 208F, которая совсем недавно была зарегистрирована... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T02:27

2021-12-11T02:27

2021-12-11T02:27

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В нацпарке "Земля леопарда" фотографы смогли снять юную самку редчайшей в мире крупной кошки под номером Leo 208F, которая совсем недавно была зарегистрирована учеными, сообщает пресс-служба природоохранной территории.Кадры с пятнистым хищником были сделаны в лучах рассветного солнца, что позволило запечатлеть леопарда во всей красе. Новый член кошачьего семейства оказалась талантливой фотомоделью.Хищница не просто прошла по звериной тропе, а показала себя со всех ракурсов и даже поделилась кошачьими "эмоциями": рычала на надоедливых ворон и иногда "улыбалась", улавливая местные запахи органом обоняния на нёбе.Сделать уникальные снимки гостям нацпарка позволило профессиональное фотоукрытие, оборудованное всем необходимым для комфортного пребывания в нем туристов в течение нескольких дней. "Земля леопарда" – единственное в мире место, где в подобных условиях можно своими глазами увидеть диких дальневосточных леопардов, спасенных здесь от вымирания.Фотоукрытия позволяют ожидать встречи с хищниками, не беспокоя их. Всего в заповеднике оборудованы восемь таких объектов. Для гостей предусмотрены кровать, место для наблюдения, мини-кухня с посудой, газовая плита и санузел. Большое количество удобных амбразур для камеры позволяет быстро подобрать наиболее эффектный ракурс, не упустив драгоценный момент.

https://ria.ru/20210914/tigr-1749809890.html

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