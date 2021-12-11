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На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон

На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон - РИА Новости, 11.12.2021

На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон

На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон в текущем году, еще 17 объектов готовят к открытию, сообщает администрация региона. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T13:21

2021-12-11T13:21

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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон в текущем году, еще 17 объектов готовят к открытию, сообщает администрация региона.Уточняется, что парки, скверы, центральные улицы и дворовые территории благоустраивали в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Так, например, в начале лета обновили сквер "Сосновая роща" в станице Северская, в Сочи реконструировали набережную вдоль реки Мацеста площадью более 20 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в октябре в Белореченске открыли площадки во дворах по улицам Ленина и Интернациональной, а в Ленинградском районе – парк в центре поселка Образцовый."На территориях уложили тротуарные дорожки для прогулок, обустроили зоны отдыха с урнами и скамейками, установили системы освещения, оборудовали спортивные, тренажерные и детские площадки, а также высадили деревья и кустарники", - уточнили в ведомстве.Всего в текущем году в Краснодарском крае благоустроят 232 объекта в 63 поселениях. В плане на 2022 год – 219 объектов.

https://ria.ru/20211206/vino-1762406006.html

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общество, краснодарский край, сочи