https://ria.ru/20211211/kuban-1763265455.html
На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон
На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон - РИА Новости, 11.12.2021
На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон
На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон в текущем году, еще 17 объектов готовят к открытию, сообщает администрация региона. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T13:21
2021-12-11T13:21
2021-12-11T13:21
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон в текущем году, еще 17 объектов готовят к открытию, сообщает администрация региона.Уточняется, что парки, скверы, центральные улицы и дворовые территории благоустраивали в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".Так, например, в начале лета обновили сквер "Сосновая роща" в станице Северская, в Сочи реконструировали набережную вдоль реки Мацеста площадью более 20 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в октябре в Белореченске открыли площадки во дворах по улицам Ленина и Интернациональной, а в Ленинградском районе – парк в центре поселка Образцовый."На территориях уложили тротуарные дорожки для прогулок, обустроили зоны отдыха с урнами и скамейками, установили системы освещения, оборудовали спортивные, тренажерные и детские площадки, а также высадили деревья и кустарники", - уточнили в ведомстве.Всего в текущем году в Краснодарском крае благоустроят 232 объекта в 63 поселениях. В плане на 2022 год – 219 объектов.
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общество, краснодарский край, сочи
На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон
Более 200 зеленых зон благоустроили на Кубани в 2021 году
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. На Кубани благоустроили более 200 зеленых зон в текущем году, еще 17 объектов готовят к открытию, сообщает администрация региона.
Уточняется, что парки, скверы, центральные улицы и дворовые территории благоустраивали в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Ежегодно мы оставляем большой след в истории, создавая новые и реконструируя старые места проведения досуга кубанцев. С 2017 года в Краснодарском крае обновили более 1000 скверов и парков. Сегодня еще 215 зеленых зон в регионе благоустроены и радуют жителей. Еще 17 объектов готовят к открытию", – приводятся в сообщении слова министра ТЭК и ЖКХ региона Андрея Ляшко.
Так, например, в начале лета обновили сквер "Сосновая роща" в станице Северская, в Сочи
реконструировали набережную вдоль реки Мацеста площадью более 20 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в октябре в Белореченске
открыли площадки во дворах по улицам Ленина и Интернациональной, а в Ленинградском районе
– парк в центре поселка Образцовый.
"На территориях уложили тротуарные дорожки для прогулок, обустроили зоны отдыха с урнами и скамейками, установили системы освещения, оборудовали спортивные, тренажерные и детские площадки, а также высадили деревья и кустарники", - уточнили в ведомстве.
Всего в текущем году в Краснодарском крае
благоустроят 232 объекта в 63 поселениях. В плане на 2022 год – 219 объектов.