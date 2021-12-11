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В Крыму предложили Турции возобновить авиасообщение
В Крыму предложили Турции возобновить авиасообщение - РИА Новости, 11.12.2021
В Крыму предложили Турции возобновить авиасообщение
Представитель крымской делегации, советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев предложил турецким властям возобновить паромное и авиасообщение... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:15
2021-12-11T17:16
в мире
республика крым
турция
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Представитель крымской делегации, советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев предложил турецким властям возобновить паромное и авиасообщение между регионами.Крупная делегация из Крыма находится с визитом в Турции. В ее составе 40 человек: представители общественных и культурных организаций, научное сообщество, журналисты. В субботу в Анкаре прошел форум культурно-гуманитарных связей крымскотатарских организаций полуострова с соотечественниками Турции.По его словам, вопрос восстановления прямого транспортного сообщения должен снова вернуться в площадь обсуждений и возможных переговоров.Мусаев подчеркнул, что крымские мусульмане в лице представителей крымскотатарского народа - всегда имели тесные культурные, этнические, религиозные и экономические связи с представителями турецкого народа."Эти связи они сохранили до сих пор. Большое количество крымских татар ежегодно, а некоторые и по несколько раз в год – посещают Турецкую Республику. Отмечу – крымчане, так же как и все россияне, посещающие Турцию, – делают это без каких-либо виз и ограничений, мы высоко ценим это взаимодействие и благодарны за такие возможности для всех крымчан", - подчеркнул Мусаев.Он подчеркнул, что в Крыму достаточно портов, способных взаимодействовать как с пассажирским, так и с грузовым потоками."Многие крымские мусульмане занимаются бизнесом во взаимодействии с представителями турецкого бизнеса. Эти экономические связи необходимо только расширять, все возможности для этого есть. Крым готов к взаимовыгодному сотрудничеству, потенциал этих отношений фактически не ограничен, но это не только товарный обмен, а также туристический, культурный и религиозный обмены", - сказал Мусаев.
https://ria.ru/20210929/krym-1752264033.html
https://ria.ru/20210922/krym-1751255549.html
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в мире, республика крым, турция, россия
17:15 11.12.2021 (обновлено: 17:16 11.12.2021)
 
В Крыму предложили Турции возобновить авиасообщение

Советник главы Крыма Мусаев предложил Турции возобновить авиасообщение с полуостровом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Представитель крымской делегации, советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев предложил турецким властям возобновить паромное и авиасообщение между регионами.
Крупная делегация из Крыма находится с визитом в Турции. В ее составе 40 человек: представители общественных и культурных организаций, научное сообщество, журналисты. В субботу в Анкаре прошел форум культурно-гуманитарных связей крымскотатарских организаций полуострова с соотечественниками Турции.
"Многие годы между Крымом и Турецкой Республикой существовало паромное и авиасообщение, что укрепляло и расширяло культурные, этнические и экономические связи. В связи с этим мы подняли вопрос о возрождении данного взаимодействия, которое будет выгодно обеим сторонам", - сказал РИА Новости Мусаев.
По его словам, вопрос восстановления прямого транспортного сообщения должен снова вернуться в площадь обсуждений и возможных переговоров.
Мусаев подчеркнул, что крымские мусульмане в лице представителей крымскотатарского народа - всегда имели тесные культурные, этнические, религиозные и экономические связи с представителями турецкого народа.
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"Эти связи они сохранили до сих пор. Большое количество крымских татар ежегодно, а некоторые и по несколько раз в год – посещают Турецкую Республику. Отмечу – крымчане, так же как и все россияне, посещающие Турцию, – делают это без каких-либо виз и ограничений, мы высоко ценим это взаимодействие и благодарны за такие возможности для всех крымчан", - подчеркнул Мусаев.
Он подчеркнул, что в Крыму достаточно портов, способных взаимодействовать как с пассажирским, так и с грузовым потоками.
"Многие крымские мусульмане занимаются бизнесом во взаимодействии с представителями турецкого бизнеса. Эти экономические связи необходимо только расширять, все возможности для этого есть. Крым готов к взаимовыгодному сотрудничеству, потенциал этих отношений фактически не ограничен, но это не только товарный обмен, а также туристический, культурный и религиозный обмены", - сказал Мусаев.
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