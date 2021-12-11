https://ria.ru/20211211/krym-1763286069.html

В Крыму предложили Турции возобновить авиасообщение

В Крыму предложили Турции возобновить авиасообщение - РИА Новости, 11.12.2021

В Крыму предложили Турции возобновить авиасообщение

Представитель крымской делегации, советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев предложил турецким властям возобновить паромное и авиасообщение... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:15

2021-12-11T17:15

2021-12-11T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Представитель крымской делегации, советник главы Крыма по межнациональным вопросам Эрвин Мусаев предложил турецким властям возобновить паромное и авиасообщение между регионами.Крупная делегация из Крыма находится с визитом в Турции. В ее составе 40 человек: представители общественных и культурных организаций, научное сообщество, журналисты. В субботу в Анкаре прошел форум культурно-гуманитарных связей крымскотатарских организаций полуострова с соотечественниками Турции.По его словам, вопрос восстановления прямого транспортного сообщения должен снова вернуться в площадь обсуждений и возможных переговоров.Мусаев подчеркнул, что крымские мусульмане в лице представителей крымскотатарского народа - всегда имели тесные культурные, этнические, религиозные и экономические связи с представителями турецкого народа."Эти связи они сохранили до сих пор. Большое количество крымских татар ежегодно, а некоторые и по несколько раз в год – посещают Турецкую Республику. Отмечу – крымчане, так же как и все россияне, посещающие Турцию, – делают это без каких-либо виз и ограничений, мы высоко ценим это взаимодействие и благодарны за такие возможности для всех крымчан", - подчеркнул Мусаев.Он подчеркнул, что в Крыму достаточно портов, способных взаимодействовать как с пассажирским, так и с грузовым потоками."Многие крымские мусульмане занимаются бизнесом во взаимодействии с представителями турецкого бизнеса. Эти экономические связи необходимо только расширять, все возможности для этого есть. Крым готов к взаимовыгодному сотрудничеству, потенциал этих отношений фактически не ограничен, но это не только товарный обмен, а также туристический, культурный и религиозный обмены", - сказал Мусаев.

https://ria.ru/20210929/krym-1752264033.html

https://ria.ru/20210922/krym-1751255549.html

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в мире, республика крым, турция, россия