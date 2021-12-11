https://ria.ru/20211211/kozak-1763305049.html
Козак планирует встретиться с помощником госсекретаря, сообщил источник
Козак планирует встретиться с помощником госсекретаря, сообщил источник - РИА Новости, 11.12.2021
Козак планирует встретиться с помощником госсекретаря, сообщил источник
Встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с помощником госсекретаря США Карен Донфрид планируется в среду в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T21:28
2021-12-11T21:28
2021-12-11T21:33
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с помощником госсекретаря США Карен Донфрид планируется в среду в Москве, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ."Такая встреча планируется в среду", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211210/nato-1763056152.html
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в мире, сша, москва, россия, дмитрий козак
21:28 11.12.2021 (обновлено: 21:33 11.12.2021)
Козак планирует встретиться с помощником госсекретаря, сообщил источник
Источник: замглавы АП Козак планирует встретиться с помощником госсекретаря Донфрид