https://ria.ru/20211211/kozak-1763305049.html

Козак планирует встретиться с помощником госсекретаря, сообщил источник

Козак планирует встретиться с помощником госсекретаря, сообщил источник - РИА Новости, 11.12.2021

Козак планирует встретиться с помощником госсекретаря, сообщил источник

Встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с помощником госсекретаря США Карен Донфрид планируется в среду в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T21:28

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2021-12-11T21:33

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с помощником госсекретаря США Карен Донфрид планируется в среду в Москве, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ."Такая встреча планируется в среду", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211210/nato-1763056152.html

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