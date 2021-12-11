https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763286874.html

В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2021

В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19

Эпидситуация в Санкт-Петербурге остается сложной, но контролируемой, количество госпитализаций остается стабильным, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:28

2021-12-11T17:28

2021-12-11T17:42

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

александр беглов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756142458_0:391:2944:2047_1920x0_80_0_0_4927f70858bacdded54b1579f7f1476e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Эпидситуация в Санкт-Петербурге остается сложной, но контролируемой, количество госпитализаций остается стабильным, сообщил губернатор города Александр Беглов.Губернатор Петербурга обсудил с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой эпидобстановку в Петербурге.По его словам, в настоящее время в городе ряд стационаров, принимавших больных коронавирусом, вновь возвращается к плановой медпомощи."Ситуация позволила провести обратное перепрофилирование ряда федеральных стационаров. В полном объеме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Всего в городе развернуто 7949 инфекционных коек, из них свободно 28,5%", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, к настоящему времени 2,412 миллиона жителей Петербурга закончили вакцинацию.Сейчас в городе открыто 190 прививочных пунктов. Они будут работать в обычном режиме в дни новогодних каникул, за исключением праздничных дней. В эти дни можно будет привиться в дежурных пунктах.Бесплатные лекарства получают более 26 тысяч человек, находящихся на амбулаторном лечении.

https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/koronavirus-1763154520.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19