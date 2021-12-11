https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763286874.html
В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2021
В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19
Эпидситуация в Санкт-Петербурге остается сложной, но контролируемой, количество госпитализаций остается стабильным, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:28
2021-12-11T17:28
2021-12-11T17:42
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Эпидситуация в Санкт-Петербурге остается сложной, но контролируемой, количество госпитализаций остается стабильным, сообщил губернатор города Александр Беглов.Губернатор Петербурга обсудил с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой эпидобстановку в Петербурге.По его словам, в настоящее время в городе ряд стационаров, принимавших больных коронавирусом, вновь возвращается к плановой медпомощи."Ситуация позволила провести обратное перепрофилирование ряда федеральных стационаров. В полном объеме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Всего в городе развернуто 7949 инфекционных коек, из них свободно 28,5%", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, к настоящему времени 2,412 миллиона жителей Петербурга закончили вакцинацию.Сейчас в городе открыто 190 прививочных пунктов. Они будут работать в обычном режиме в дни новогодних каникул, за исключением праздничных дней. В эти дни можно будет привиться в дежурных пунктах.Бесплатные лекарства получают более 26 тысяч человек, находящихся на амбулаторном лечении.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19
17:28 11.12.2021 (обновлено: 17:42 11.12.2021)
В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19
Губернатор Беглов: эпидситуация в Петербурге остается сложной, но контролируемой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости.
Эпидситуация в Санкт-Петербурге остается сложной, но контролируемой, количество госпитализаций остается стабильным, сообщил губернатор города Александр Беглов
.
Губернатор Петербурга обсудил с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой
эпидобстановку в Петербурге.
"Александр Беглов отметил, что она остается сложной, но контролируемой. Количество госпитализаций остается стабильным", - говорится в сообщении.
По его словам, в настоящее время в городе ряд стационаров, принимавших больных коронавирусом, вновь возвращается к плановой медпомощи.
"Ситуация позволила провести обратное перепрофилирование ряда федеральных стационаров. В полном объеме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Всего в городе развернуто 7949 инфекционных коек, из них свободно 28,5%", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, к настоящему времени 2,412 миллиона жителей Петербурга закончили вакцинацию.
Сейчас в городе открыто 190 прививочных пунктов. Они будут работать в обычном режиме в дни новогодних каникул, за исключением праздничных дней. В эти дни можно будет привиться в дежурных пунктах.
Бесплатные лекарства получают более 26 тысяч человек, находящихся на амбулаторном лечении.