https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763256304.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 11.12.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольший суточный прирост COVID-19 выявлен в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 3 140, 2 045 и 1 833 случая, сообщили в оперативном штабе РИА Новости, 11.12.2021

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2021-12-11T11:25

2021-12-11T11:25

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наибольший суточный прирост COVID-19 выявлен в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 3 140, 2 045 и 1 833 случая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией."Распределение по субъектам: Москва - 3140, Санкт-Петербург - 2 045, Московская область - 1 833", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Калмыкии и в Ненецком и Чукотском автономных округах - соответственно 18,12 и семь.

https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763256037.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19