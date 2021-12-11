https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763256304.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 11.12.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольший суточный прирост COVID-19 выявлен в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 3 140, 2 045 и 1 833 случая, сообщили в оперативном штабе РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T11:25
2021-12-11T11:25
2021-12-11T11:25
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751130356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e4166dd5ab21a396a4080425f86d10.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наибольший суточный прирост COVID-19 выявлен в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 3 140, 2 045 и 1 833 случая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией."Распределение по субъектам: Москва - 3140, Санкт-Петербург - 2 045, Московская область - 1 833", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Калмыкии и в Ненецком и Чукотском автономных округах - соответственно 18,12 и семь.
https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763256037.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751130356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7a8e586e2fec25ecea1d128fe6e42eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 3140