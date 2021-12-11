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В России за сутки умер 1171 пациент с COVID-19

В России за сутки умер 1171 пациент с COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2021

В России за сутки умер 1171 пациент с COVID-19

За сутки в РФ подтверждена 1171 смерть пациентов с COVID-19, за все время пандемии скончались 288 351 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T11:25

2021-12-11T11:25

2021-12-11T11:25

распространение коронавируса

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москва

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россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 1171 смерть пациентов с COVID-19, за все время пандемии скончались 288 351 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1171 смерть... За весь период по России умерло 288 351 человек", - сообщили в штабе журналистам.В частности, в Москве за сутки подтверждены 86 смертей пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге - 61, в Московской области - 53.

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