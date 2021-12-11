https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763256037.html

В России за сутки выписали 36 446 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 36 446 человек после COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2021

В России за сутки выписали 36 446 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 36 446 человек после COVID-19, за все время - 8 709 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T11:23

2021-12-11T11:23

2021-12-11T11:23

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 36 446 человек после COVID-19, за все время - 8 709 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 446 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 709 964", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 3 584 человека, Московской области - 3 083, Санкт-Петербурге - 2 759.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/koronavirus-1763154520.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19