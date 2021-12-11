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Противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" зашел на Филиппины
Противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" зашел на Филиппины - РИА Новости, 11.12.2021
Противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" зашел на Филиппины
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" совершил заход в порт Манила (Филиппины), сообщил начальник отдела информационного... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T08:38
2021-12-11T08:38
малайзия
манила
тихоокеанский флот вмф россии
россия
илья колесников
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" совершил заход в порт Манила (Филиппины), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.Корабль возвращается в пункт базирования во Владивосток после участия в первых военно-морских учениях России и стран АСЕАН - "ARNEX-2021", которые проходили в районе острова Ве у берегов Индонезии, информирует ТОФ."Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил плановый заход в порт Манила (Республика Филиппины) для пополнения материальных запасов и продовольствия", - сообщил Колесников, добавив, что после пополнения запасов в филиппинском порту корабль продолжит переход в главную базу Тихоокеанского флота.В военно-морских учениях стран АСЕАН участвовали корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. В ходе учений экипажи кораблей отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи и спасение на море. Был отработан алгоритм действий при проведении досмотровой операции подозрительного судна.
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малайзия, манила, тихоокеанский флот вмф россии, россия, илья колесников
08:38 11.12.2021
 
Противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" зашел на Филиппины

Противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" зашел в порт Манила

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" в составе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) выходит из Владивостока в дальний поход
Большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал Пантелеев в составе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) выходит из Владивостока в дальний поход - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" совершил заход в порт Манила (Филиппины), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.
Корабль возвращается в пункт базирования во Владивосток после участия в первых военно-морских учениях России и стран АСЕАН - "ARNEX-2021", которые проходили в районе острова Ве у берегов Индонезии, информирует ТОФ.
"Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил плановый заход в порт Манила (Республика Филиппины) для пополнения материальных запасов и продовольствия", - сообщил Колесников, добавив, что после пополнения запасов в филиппинском порту корабль продолжит переход в главную базу Тихоокеанского флота.
В военно-морских учениях стран АСЕАН участвовали корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. В ходе учений экипажи кораблей отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи и спасение на море. Был отработан алгоритм действий при проведении досмотровой операции подозрительного судна.
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МалайзияМанилаТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияИлья Колесников
 
 
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