Противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" зашел на Филиппины
Противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" зашел в порт Манила
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" в составе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) выходит из Владивостока в дальний поход
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" совершил заход в порт Манила (Филиппины), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.
Корабль возвращается в пункт базирования во Владивосток после участия в первых военно-морских учениях России и стран АСЕАН - "ARNEX-2021", которые проходили в районе острова Ве у берегов Индонезии, информирует ТОФ.
"Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил плановый заход в порт Манила (Республика Филиппины) для пополнения материальных запасов и продовольствия", - сообщил Колесников, добавив, что после пополнения запасов в филиппинском порту корабль продолжит переход в главную базу Тихоокеанского флота.
В военно-морских учениях стран АСЕАН участвовали корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. В ходе учений экипажи кораблей отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи и спасение на море. Был отработан алгоритм действий при проведении досмотровой операции подозрительного судна.
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