https://ria.ru/20211211/korabl-1763242007.html

Противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" зашел на Филиппины

Противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" зашел на Филиппины - РИА Новости, 11.12.2021

Противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" зашел на Филиппины

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" совершил заход в порт Манила (Филиппины), сообщил начальник отдела информационного... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T08:38

2021-12-11T08:38

2021-12-11T08:38

малайзия

манила

тихоокеанский флот вмф россии

россия

илья колесников

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" совершил заход в порт Манила (Филиппины), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.Корабль возвращается в пункт базирования во Владивосток после участия в первых военно-морских учениях России и стран АСЕАН - "ARNEX-2021", которые проходили в районе острова Ве у берегов Индонезии, информирует ТОФ."Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил плановый заход в порт Манила (Республика Филиппины) для пополнения материальных запасов и продовольствия", - сообщил Колесников, добавив, что после пополнения запасов в филиппинском порту корабль продолжит переход в главную базу Тихоокеанского флота.В военно-морских учениях стран АСЕАН участвовали корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. В ходе учений экипажи кораблей отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи и спасение на море. Был отработан алгоритм действий при проведении досмотровой операции подозрительного судна.

https://ria.ru/20211113/korabli-1758877215.html

малайзия

манила

россия

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малайзия, манила, тихоокеанский флот вмф россии, россия, илья колесников