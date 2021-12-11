https://ria.ru/20211211/kamera-1763240464.html
В России планируют фиксировать камерами опасное вождение
В России планируют фиксировать камерами опасное вождение - РИА Новости, 11.12.2021
В России планируют фиксировать камерами опасное вождение
Дорожные камеры получат возможность фиксировать опасное вождение, сообщает "Ъ" со ссылкой на Росстандарт и проект нового ГОСТа. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T07:21
2021-12-11T07:21
2021-12-11T09:30
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
авто
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Дорожные камеры получат возможность фиксировать опасное вождение, сообщает "Ъ" со ссылкой на Росстандарт и проект нового ГОСТа.Как пишет газета, в ведомстве сообщили о совместном с МВД пересмотре соответствующего государственного стандарта, утверждение которого запланировано на первый квартал 2022 года. В министерстве подтвердили изданию продолжение работ по его обновлению, но добавили, что давать комментарии пока преждевременно.Издание отмечает, что термин "опасное вождение" попал в ПДД еще в 2016 году, но новый КоАП со штрафом за это нарушение так и не приняли. Проект ГОСТа предусматривает, что до внесения соответствующих корректив опасное вождение камерами фиксироваться не будет, уточняет издание.Кроме того, как сообщает газета, в новом стандарте планируют вернуть наказание за превышение средней скорости, которое регистрируют между двумя камерами на участке дороги.
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РИА Новости
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), авто, россия
07:21 11.12.2021 (обновлено: 09:30 11.12.2021)
В России планируют фиксировать камерами опасное вождение
"Коммерсант": камеры на автодорогах начнут фиксировать опасное вождение по новому ГОСТу
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Дорожные камеры получат возможность фиксировать опасное вождение, сообщает "Ъ
" со ссылкой на Росстандарт
и проект нового ГОСТа.
Как пишет газета, в ведомстве сообщили о совместном с МВД пересмотре соответствующего государственного стандарта, утверждение которого запланировано на первый квартал 2022 года. В министерстве подтвердили изданию продолжение работ по его обновлению, но добавили, что давать комментарии пока преждевременно.
Издание отмечает, что термин "опасное вождение" попал в ПДД еще в 2016 году, но новый КоАП со штрафом за это нарушение так и не приняли. Проект ГОСТа предусматривает, что до внесения соответствующих корректив опасное вождение камерами фиксироваться не будет, уточняет издание.
Кроме того, как сообщает газета, в новом стандарте планируют вернуть наказание за превышение средней скорости, которое регистрируют между двумя камерами на участке дороги.