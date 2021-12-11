https://ria.ru/20211211/kamera-1763240464.html

В России планируют фиксировать камерами опасное вождение

В России планируют фиксировать камерами опасное вождение - РИА Новости, 11.12.2021

В России планируют фиксировать камерами опасное вождение

Дорожные камеры получат возможность фиксировать опасное вождение, сообщает "Ъ" со ссылкой на Росстандарт и проект нового ГОСТа. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T07:21

2021-12-11T07:21

2021-12-11T09:30

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

авто

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Дорожные камеры получат возможность фиксировать опасное вождение, сообщает "Ъ" со ссылкой на Росстандарт и проект нового ГОСТа.Как пишет газета, в ведомстве сообщили о совместном с МВД пересмотре соответствующего государственного стандарта, утверждение которого запланировано на первый квартал 2022 года. В министерстве подтвердили изданию продолжение работ по его обновлению, но добавили, что давать комментарии пока преждевременно.Издание отмечает, что термин "опасное вождение" попал в ПДД еще в 2016 году, но новый КоАП со штрафом за это нарушение так и не приняли. Проект ГОСТа предусматривает, что до внесения соответствующих корректив опасное вождение камерами фиксироваться не будет, уточняет издание.Кроме того, как сообщает газета, в новом стандарте планируют вернуть наказание за превышение средней скорости, которое регистрируют между двумя камерами на участке дороги.

https://ria.ru/20211124/blogery-1760509073.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), авто, россия