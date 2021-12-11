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https://ria.ru/20211211/izrail-1763301938.html
СМИ узнали о "секретном" плане Израиля по противодействию Ирану
СМИ узнали о "секретном" плане Израиля по противодействию Ирану - РИА Новости, 11.12.2021
СМИ узнали о "секретном" плане Израиля по противодействию Ирану
Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия, о чем министр обороны еврейского государства Бени Ганц проинформировал... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T20:28
2021-12-11T20:28
в мире
тегеран (город)
магатэ
дональд трамп
армия обороны израиля
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
бени ганц
россия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия, о чем министр обороны еврейского государства Бени Ганц проинформировал официальных представителей США в ходе визита в Вашингтон, сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского оборонного ведомства радио "Галей ЦАХАЛ"."Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн", - сообщило радио.Тот же источник сообщил журналистам, что, по его сведениям, Иран близок к получению достаточного количества урана для производства одной ядерной бомбы, но "не собирается переступать черту, понимая значение (этого шага)".Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20211129/shantazh-1761336101.html
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тегеран (город)
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в мире, тегеран (город), магатэ, дональд трамп, армия обороны израиля, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бени ганц, россия
20:28 11.12.2021
 
СМИ узнали о "секретном" плане Израиля по противодействию Ирану

"Галей ЦАХАЛ": Израиль готовит военный вариант для предотвращения ядерных угроз от Ирана

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Fotolia / AZN99
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия, о чем министр обороны еврейского государства Бени Ганц проинформировал официальных представителей США в ходе визита в Вашингтон, сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского оборонного ведомства радио "Галей ЦАХАЛ".
"Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн", - сообщило радио.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 19:18
Премьер Израиля призвал не поддаваться "ядерному шантажу Ирана"
Тот же источник сообщил журналистам, что, по его сведениям, Иран близок к получению достаточного количества урана для производства одной ядерной бомбы, но "не собирается переступать черту, понимая значение (этого шага)".
Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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Уборщика дома министра обороны Израиля заподозрили в шпионаже на Иран
 
В миреТегеран (город)МАГАТЭДональд ТрампАрмия обороны ИзраиляСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Бени ГанцРоссия
 
 
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