https://ria.ru/20211211/izrail-1763301938.html

СМИ узнали о "секретном" плане Израиля по противодействию Ирану

СМИ узнали о "секретном" плане Израиля по противодействию Ирану - РИА Новости, 11.12.2021

СМИ узнали о "секретном" плане Израиля по противодействию Ирану

Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия, о чем министр обороны еврейского государства Бени Ганц проинформировал... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T20:28

2021-12-11T20:28

2021-12-11T20:28

в мире

тегеран (город)

магатэ

дональд трамп

армия обороны израиля

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

бени ганц

россия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Израиль готовит военный вариант предотвращения создания Ираном ядерного оружия, о чем министр обороны еврейского государства Бени Ганц проинформировал официальных представителей США в ходе визита в Вашингтон, сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского оборонного ведомства радио "Галей ЦАХАЛ"."Министр обороны Ганц проинформировал официального представителя США о том, что Израиль готовится к военному варианту предотвращения приобретения Ираном ядерной бомбы, ориентируясь на дедлайн", - сообщило радио.Тот же источник сообщил журналистам, что, по его сведениям, Иран близок к получению достаточного количества урана для производства одной ядерной бомбы, но "не собирается переступать черту, понимая значение (этого шага)".Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%. В МИД РФ отметили, что действия Ирана являются очередным отступлением от СВПД, но они во многом обусловлены отсутствием прогресса в восстановлении сделки.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211129/shantazh-1761336101.html

https://ria.ru/20211118/izrail-1759649784.html

тегеран (город)

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в мире, тегеран (город), магатэ, дональд трамп, армия обороны израиля, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бени ганц, россия