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Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на льготную ипотеку
Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на льготную ипотеку - РИА Новости, 11.12.2021
Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на льготную ипотеку
Правительство России выделило еще 5,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T11:12
2021-12-11T11:12
экономика
михаил мишустин
ипотека
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство России выделило еще 5,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина."На поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда Правительства будет направлено еще 5,5 миллиардов рублей. Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тысячам граждан. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов.Программа "Льготная ипотека" была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. В ее рамках можно получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Получить такой кредит можно будет до 1 июля 2022 года.
https://realty.ria.ru/20211209/ipoteka-1762904513.html
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экономика, михаил мишустин, ипотека, россия
11:12 11.12.2021
 
Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на льготную ипотеку

Правительство выделило 5,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство России выделило еще 5,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки, сообщает пресс-служба кабмина.
"На поддержку льготной ипотечной программы из резервного фонда Правительства будет направлено еще 5,5 миллиардов рублей. Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тысячам граждан. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов.
Программа "Льготная ипотека" была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. В ее рамках можно получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Получить такой кредит можно будет до 1 июля 2022 года.
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ЭкономикаМихаил МишустинИпотекаРоссия
 
 
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