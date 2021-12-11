https://ria.ru/20211211/infarkt-1763239208.html
Названы симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа
Названы симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа - РИА Новости, 11.12.2021
Названы симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа
Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал в беседе с "АиФ" о первых симптомах, которые могут предшествовать инфаркту головного мозга. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T06:09
2021-12-11T06:09
2021-12-11T13:14
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инфаркты
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал в беседе с "АиФ" о первых симптомах, которые могут предшествовать инфаркту головного мозга.Медик призвал обратить внимание на следующие признаки: cильную головную боль, тошноту, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках.По его словам, поражение головного мозга проявляется триадой."У человека начинается нарушение сознания, угнетение его, вплоть до спячки. Второе — меняется речь: она нарушается, становится бессвязной, смазанной или медленной, а то и вообще ничего человек сказать не может (это в тяжелых случаях). Третье — отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает, у него снижается мышечный тонус в руках и ногах", — пояснил врач.Аскаров порекомендовал в таких случаях незамедлительно вызывать скорую помощь.
https://ria.ru/20210626/infarkt-1738704336.html
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общество, здоровье, инфаркты, россия, азизхон аскаров
06:09 11.12.2021 (обновлено: 13:14 11.12.2021)
Названы симптомы инфаркта, которые появляются за час до приступа
Врач Аскаров: накануне инфаркта появляются проблемы с речью, сознанием и координацией
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал в беседе с "АиФ
" о первых симптомах, которые могут предшествовать инфаркту
головного мозга.
Медик призвал обратить внимание на следующие признаки: cильную головную боль, тошноту, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках.
"И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга", — отметил Аскаров.
По его словам, поражение головного мозга проявляется триадой.
"У человека начинается нарушение сознания, угнетение его, вплоть до спячки. Второе — меняется речь: она нарушается, становится бессвязной, смазанной или медленной, а то и вообще ничего человек сказать не может (это в тяжелых случаях). Третье — отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает, у него снижается мышечный тонус в руках и ногах", — пояснил врач.
Аскаров порекомендовал в таких случаях незамедлительно вызывать скорую помощь.