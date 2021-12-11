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Умер экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин

Умер экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин - РИА Новости, 11.12.2021

Умер экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин

Умер Федор Ладыгин, возглавлявший в 1990-е годы Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T14:43

2021-12-11T14:43

2021-12-11T17:33

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Умер Федор Ладыгин, возглавлявший в 1990-е годы Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.Федор Ладыгин родился 10 марта 1937 года в Корочанском районе Белгородской области. В 1959 году он окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, а позднее — Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генерального штаба ВС СССР.За свою военную карьеру Ладыгин служил в строевых частях, в НИИ РВСН, а также в ЦНИИ Минобороны СССР.В 1973 году он перешел в ГРУ, которое возглавил в сентябре 1992 года. Ладыгин руководил управлением до мая 1997-го.

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справки, ссср, корочанский район, главное разведывательное управление рф, ракетные войска стратегического назначения, россия