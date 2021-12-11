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Умер экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин
Умер экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин - РИА Новости, 11.12.2021
Умер экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин
Умер Федор Ладыгин, возглавлявший в 1990-е годы Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T14:43
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справки
ссср
корочанский район
главное разведывательное управление рф
ракетные войска стратегического назначения
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Умер Федор Ладыгин, возглавлявший в 1990-е годы Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.Федор Ладыгин родился 10 марта 1937 года в Корочанском районе Белгородской области. В 1959 году он окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, а позднее — Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генерального штаба ВС СССР.За свою военную карьеру Ладыгин служил в строевых частях, в НИИ РВСН, а также в ЦНИИ Минобороны СССР.В 1973 году он перешел в ГРУ, которое возглавил в сентябре 1992 года. Ладыгин руководил управлением до мая 1997-го.
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справки, ссср, корочанский район, главное разведывательное управление рф, ракетные войска стратегического назначения, россия
14:43 11.12.2021 (обновлено: 17:33 11.12.2021)
 
Умер экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин

Экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин умер на 85-м году жизни

© Фото : Клуб военачальников РФГенерал-полковник Федор Иванович Ладыгин
Генерал-полковник Федор Иванович Ладыгин - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : Клуб военачальников РФ
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Умер Федор Ладыгин, возглавлявший в 1990-е годы Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
"К сожалению, сегодня утром бывший начальник ГРУ генерал-полковник Ладыгин скончался", — сказал собеседник агентства.
Федор Ладыгин родился 10 марта 1937 года в Корочанском районе Белгородской области. В 1959 году он окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, а позднее — Высшие академические курсы руководящего состава при Военной академии Генерального штаба ВС СССР.
За свою военную карьеру Ладыгин служил в строевых частях, в НИИ РВСН, а также в ЦНИИ Минобороны СССР.
В 1973 году он перешел в ГРУ, которое возглавил в сентябре 1992 года. Ладыгин руководил управлением до мая 1997-го.
 
СправкиСССРКорочанский районГлавное разведывательное управление РФРакетные войска стратегического назначенияРоссия
 
 
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