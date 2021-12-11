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В Госдуме обвинили украинских чиновников в "распиле" американских денег
В Госдуме обвинили украинских чиновников в "распиле" американских денег - РИА Новости, 11.12.2021
В Госдуме обвинили украинских чиновников в "распиле" американских денег
Деньги от США на укреплению границы Украины будут "распилены", однако Штаты и не преследуют реальных целей помощи Киеву, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T14:48
2021-12-11T14:48
в мире
киев
сша
мвд украины
нато
госдума рф
дмитрий белик
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Деньги от США на укреплению границы Украины будут "распилены", однако Штаты и не преследуют реальных целей помощи Киеву, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.В субботу пресс-служба МВД Украины сообщила, что государственная пограничная служба страны и посольство США начали проект по усилению безопасности на украинской границе с восточной и северной сторон, который предусматривает финансирование от Вашингтона в размере 20 миллионов долларов."Двадцать миллионов долларов от США уже с нетерпением ждут "стеностроители" на Украине. Каждый цент из транша уже готов к распилу, а пускать пыль в глаза зарубежным "инвесторам" официальный Киев умеет просто великолепно", - считает Белик.Парламентарий добавил, что подобное "строительство заборов" - одно из любимых занятий украинских политиков."Мы хорошо помним амбициозный проект (бывшего премьер-министра Украины Арсения) Яценюка "Стена", который должен был отгородить Украину от России. Прошло 7 лет, что мы видим сегодня: проект в лучшем случае реализован наполовину, на нем украдены десятки, если не сотни миллионов гривен из бюджета, обогатились десятки чиновников", - добавил он.Кроме того, Белик заявил, что американская сторона не строит реальных планов помощи Украине, им важна реакция международного сообщества."К слову, американские политики прекрасно понимают, что выделенные деньги будут украдены. Но они не ставят реальных целей строительства новой стены. Важен сам факт выделения денег и громкие заголовки в СМИ о системной поддержке Украины со стороны США", - констатировал он.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в обострении ситуации у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные претензии. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
https://ria.ru/20211211/razgrom-1763243274.html
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в мире, киев, сша, мвд украины, нато, госдума рф, дмитрий белик, россия
14:48 11.12.2021
 
В Госдуме обвинили украинских чиновников в "распиле" американских денег

Депутат Белик обвинил украинских чиновников в "распиле" денег от США на укрепление границы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Деньги от США на укреплению границы Украины будут "распилены", однако Штаты и не преследуют реальных целей помощи Киеву, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
В субботу пресс-служба МВД Украины сообщила, что государственная пограничная служба страны и посольство США начали проект по усилению безопасности на украинской границе с восточной и северной сторон, который предусматривает финансирование от Вашингтона в размере 20 миллионов долларов.
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"Двадцать миллионов долларов от США уже с нетерпением ждут "стеностроители" на Украине. Каждый цент из транша уже готов к распилу, а пускать пыль в глаза зарубежным "инвесторам" официальный Киев умеет просто великолепно", - считает Белик.
Парламентарий добавил, что подобное "строительство заборов" - одно из любимых занятий украинских политиков.
"Мы хорошо помним амбициозный проект (бывшего премьер-министра Украины Арсения) Яценюка "Стена", который должен был отгородить Украину от России. Прошло 7 лет, что мы видим сегодня: проект в лучшем случае реализован наполовину, на нем украдены десятки, если не сотни миллионов гривен из бюджета, обогатились десятки чиновников", - добавил он.
Кроме того, Белик заявил, что американская сторона не строит реальных планов помощи Украине, им важна реакция международного сообщества.
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"К слову, американские политики прекрасно понимают, что выделенные деньги будут украдены. Но они не ставят реальных целей строительства новой стены. Важен сам факт выделения денег и громкие заголовки в СМИ о системной поддержке Украины со стороны США", - констатировал он.
Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в обострении ситуации у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные претензии. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.
 
В миреКиевСШАМВД УкраиныНАТОГосдума РФДмитрий БеликРоссия
 
 
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