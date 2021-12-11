https://ria.ru/20211211/grammofon-1763256467.html

Слезы МакSим и разрушенный мост Билана: "Золотой граммофон" в Кремле

Слезы МакSим и разрушенный мост Билана: "Золотой граммофон" в Кремле - РИА Новости, 11.12.2021

Слезы МакSим и разрушенный мост Билана: "Золотой граммофон" в Кремле

Декабрь — месяц подведения итогов года, в том числе и музыкальных. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T11:29

2021-12-11T11:29

2021-12-11T17:58

авторы

колумнисты - авторы

гарик мартиросян

элтон джон

кристина орбакайте

"русская медиагруппа"

группа "земляне"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763252827_0:0:1517:853_1920x0_80_0_0_d8e473696c4efd56fa1a48631d10dd68.jpg

Декабрь — месяц подведения итогов года, в том числе и музыкальных.Вчера на сцене Кремлевского дворца свою версию самых популярных в 2021 году в российской поп-музыке песен представило "Русское радио" на очередной, уже 26-й подряд по счету, церемонии вручения премии "Золотой граммофон".Задуманный в далеком 1996 году как поп-альтернатива эстрадной "Песне года" и некий российский аналог "Грэмми" (на что намекает внешний вид награды), "Золотой граммофон" прошел долгий путь, став в итоге одним из самых ярких и узнаваемых шоу в стране.Среди выступавших в тот вечер в Кремлевском дворце в основном преобладали титулованные мэтры и артисты с многолетним стажем, среди которых присутствовали и актуальные звезды музыкальных стриминговых сервисов, которые в настоящее время также являются заметными хитмейкерами.Швыряние букетом под северным сияниемПо правилам премии, чтобы стать обладателем статуэтки в виде золотого граммофона, артисту нужно записать песню, которая попадет в хит-парад "Русского радио" и как можно дольше там продержится.Собственно, чемпионы по максимально долгому пребыванию в хит-листе радиостанции за 2021 год и появились вчера на сцене Кремлевского дворца.Церемонию открыло выступление Николая Баскова, который в ослепительном бриллиантовом блеске, исходящем от его фрака, безупречно исполнил песню "Ты красивая".По сцене, как по подиуму, ходили импозантные дамы, в том числе и довольно зрелого возраста, тем самым как бы демонстрируя основную целевую аудиторию артиста.После окончания этого искрометного номера к Николаю выстроилась целая очередь взбудораженных поклонниц, отчаянно пытавшихся вручить певцу внушительный пакет подарков, включая картину с его изображением.Басков, перед тем как принять цветы и гору презентов, предусмотрительно поинтересовался у разгоряченных зрителей: есть ли у них QR-коды?И уже после утвердительных выкриков, сложив все подарки в пакет, под шутки ведущих Гарика Мартиросяна и Ивана Урганта о том, что он выглядит, как все недра России вместе взятые (нефть, металл и бриллианты), и его можно запускать в небо, чтобы создавать северное сияние, гордо удалился за кулисы.Правда, ненадолго.Через некоторое время певец по просьбе ведущих вновь появился на сцене Кремля, чтобы забрать награду за неожиданно пропустившую церемонию певицу Зиверт.Без забав и тут не обошлось: Николай предложил публике, пришедшей посмотреть на популярную певицу, не сильно расстраиваться, так как они уже увидели его выступление, после которого вполне можно уходить домой.Затем, перецеловав каждую розу в огромном букете, приготовленном для Зиверт, Басков мощно швырнул его прямо в зал на головы зрителей и под нескончаемый поток шуток ведущих про тесты и антитела торжественно покинул объективы телекамер церемонии.Голографический плащ и упрек в адрес УргантаПосле стендап-перформанса "золотого голоса России" шоу продолжилось выступлением Сергея Лазарева с песней "Я не могу молчать".Действительно, молчать в тот момент было просто невозможно, особенно при виде кожаных брюк певца, как будто взятых напрокат у Дианы Арбениной.Диана, к слову, также засветилась на церемонии, исполнив свой хит "Неторопливая любовь", после которого она зачем-то с помощью ноги попыталась поднять опрокинутую стойку микрофона, видимо, решив продемонстрировать публике свой разудалый рок-н-ролльный нрав.Другие певицы вели себя более сдержанно и в подобных чудачествах замечены не были. Так, Юля Савичева, стоя на прозрачном подиуме в голографическом перламутровом плаще (Иван Ургант, по его заверениям, ходит дома в таком же), выступила в окружении солидной подтанцовки с песней "Сияй".А очаровательная Полина Гагарина в платье с двумя подушками на плечах и в образе английской дамы, решившей в выходной день посетить скачки лошадей в предместье Ливерпуля, исполнила свою песню "На расстоянии".Чествование поп-артисток на "Золотом граммофоне" продолжилось вручением награды "За вклад в развитие шоу-бизнеса" Кристине Орбакайте.Неожиданными разборками закончилось выступление певицы Славы, которая, путаясь в огромном розовом платье, упрекнула Ивана Урганта, что за двадцать лет своей карьеры телеведущий ни разу не пригласил ее к себе в шоу "Вечерний Ургант".На что Иван, явно смущенный таким, в общем-то, справедливым замечанием, отвечая на вопрос, что же все-таки нужно сделать, чтобы попасть в "Вечерний Ургант", сказал: "Его нужно вести".Еще одной исполнительницей, ощутившей на себе весь юмористический талант Ивана Урганта, стала Мария Краймбрери, чей наряд на "Золотом граммофоне" ведущий сравнил со своим термобельем.В этом, казалось бы, непрекращающемся веселье в стенах Кремлевского дворца с участием артисток и ведущих совершенно неожиданно наступила минутка грусти, когда на сцену поднялась исполнительница хита середины нулевых "Знаешь ли ты", который этим летом пела чуть ли не вся страна.Слезы МакSимМакSим, в отличие от своих коллег, не выступала, а лишь пришла на церемонию получить награду за свою песню "Спасибо".Собственно, как только певица начала говорить благодарственную речь, в которой, в том числе, выразила признательность врачам-реаниматологам за свою спасенную жизнь, она еле-еле сдержалась, чтобы не разрыдаться прямо у микрофона из-за переполнивших ее чувств, особенно после того, как эти самые врачи поднялись вслед за ней на сцену.Зал тоже не выдержал подобного эмоционального накала и со слезами на глазах начал стоя аплодировать отважным людям, ставшим участниками героической борьбы за жизнь и совершившим врачебный подвиг, которые вызывают настолько искренние и неподдельные чувства у тысяч людей.И даже несмотря на то, что Максим не спела ни одной строчки, в тот вечер ее голос звучал особенно пронзительно.Новый хит Антонова и разрушенный мост БиланаНе только Кристина Орбакайте в этом году была отмечена организаторами "Золотого граммофона" особой наградой: "Легендой поколений" назвали Юрия Антонова, который появился на сцене Кремля для того, чтобы выступить с возрожденной группой "Земляне", певцом ЮрКисс и спеть дуэтом с Григорием Лепсом.В свои 76 лет Юрий Михайлович нисколько не затерялся в окружении более молодых участников церемонии, отлично реагировал на шутки ведущих и вообще выглядел как наш ответ Элтону Джону: бойкий, жизнерадостный, энергичный музыкант, который, несмотря на свой почтенный возраст, все так же мощно бьет по клавишам рояля, заставляя людей не только подпевать и танцевать, но и действительно "поверить в мечту".Кульминацией бенефиса Антонова стал его дуэт с Лепсом, для которого неунывающий маэстро, впервые за очень долгое время, сочинил новую песню.По словам Антонова, он целый год для нее писал ноты, но итог, представленный на "Золотом граммофоне", действительно того стоил.Композиция получилась торжественной и эмоциональной, с романтическим посылом и текстом, в котором особенно запоминается строчка "к волосам твоим прижаться хочется, спаси меня от одиночества".Но вот кого точно нужно было срочно спасать от одиночества, так это Дмитрия Билана, появившегося на сцене Кремлевского дворца уже ближе к концу церемонии, чтобы исполнить песню "Она моя" в декорациях разрушенного моста.Выход певца на этот раз сопровождался скандальным шлейфом его недавнего эпохального выступления на корпоративе в Казахстане, во время которого Билан, очевидно, находясь под воздействием горячительных напитков, не только с трудом исполнял свои хиты, но и еле держался на ногах.После того "Золотого графина" ему пришлось в срочном порядке извиняться, выложив в Instagram целую исповедь, из которой выяснилось, что певец давно уже страдает от усталости, одиночества, бессонницы и чудовищной нагрузки на работе.Поэтому вчерашнее выступление Билана в Кремле на разрушенном мосту смотрелось особенно символично: оказавшись на верхушке руин, не имея возможности идти по ним ни вперед, ни назад, Диме только и оставалось, что подниматься на новую творческую высоту или спускаться вниз и начинать все с начала.Народные гуляния по МКАДуПосле такого многозначительного и технологичного номера "Золотой граммофон" закончился лаконичным и стильным выступлением 16-летнего Вани Дмитриенко, который исполнил свой хит "Венера — Юпитер".На этом яркая, насыщенная эмоциями церемония и завершилась.А ведущие Иван Ургант и Гарик Мартиросян, видя, как после пятичасового шоу публика начала покидать зал, стали всех призывать никуда не расходиться, потому что "прямо сейчас начнется 16-часовой песенный марафон Надежды Кадышевой с последующим массовым хороводом по МКАДу".Возможно, кто-то даже поверил в эту шутку и после хитов "Русского радио" решил послушать вечную классику про "эй дыр дыр дыра, ай на на на на", чтобы потом, уже со счастливой улыбкой, под утро вернуться домой и начать готовиться к встрече 2022 года, предвкушая появление в нем новых русских песен.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Смирнов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

авторы, колумнисты - авторы, гарик мартиросян, элтон джон, кристина орбакайте, "русская медиагруппа", группа "земляне", россия, премия "золотой граммофон"