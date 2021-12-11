https://ria.ru/20211211/gosduma-1763258362.html

Депутат призвала не драматизировать ситуацию со словами Сокурова о Кавказе

Депутат призвала не драматизировать ситуацию со словами Сокурова о Кавказе - РИА Новости, 11.12.2021

Депутат призвала не драматизировать ситуацию со словами Сокурова о Кавказе

Ситуацию с высказываниями режиссера Александра Сокурова о "национальном характере" республик Северного Кавказа не стоит драматизировать, он имеет право на... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T11:39

2021-12-11T11:39

2021-12-11T11:39

рамзан кадыров

елена драпеко

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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северный кавказ

магомед даудов

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ситуацию с высказываниями режиссера Александра Сокурова о "национальном характере" республик Северного Кавказа не стоит драматизировать, он имеет право на мнение, которое не содержит противозаконной пропаганды или агитации, заявила РИА Новости советская и российская актриса, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Сокуров на встрече президента РФ с СПЧ высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова режиссера в своем Telegram-канале, отметив, что "на месте компетентных органов дал бы словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера". Как заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, заксобрание намерено обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова."Я считаю, что не надо драматизировать эту ситуацию", - отметила Драпеко, отметив, что режиссёр имеет право на подобные высказывания, если они не переходят в агитацию или пропаганду."Я не согласна с Сокуровым не только в этом высказывании, но и в каких-то других. Но он имеет право как гражданин России на такое мнение. Вот если он начнёт пропагандировать и агитировать, тогда он подпадёт под законодательство о целостности (страны), но поскольку это было высказано как личное мнение, я считаю, что достойно ему ответил президент", - подчеркнула депутат.Кроме того, парламентарий не согласилась и с мнением Даудова о том, что высказывание Сокурова носит подстрекательский характер. "Подстрекательство и пропаганда - это определённое действие, направленное. Он же не президента подстрекал", - констатировала Драпеко.

https://ria.ru/20211211/putin-1763247344.html

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рамзан кадыров, елена драпеко, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), северный кавказ, магомед даудов, россия