https://ria.ru/20211211/gaz-1763235521.html

Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России

Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России - РИА Новости, 11.12.2021

Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что выступает за прямую закупку газа у России, ведь Украина и так... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T01:57

2021-12-11T01:57

2021-12-11T01:57

в мире

украина

киев

европа

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789208_141:416:2588:1793_1920x0_80_0_0_2a40aba4350827e13c52ceaeea9c3113.jpg

КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что выступает за прямую закупку газа у России, ведь Украина и так покупает российский газ, но через посредников и дороже."Сколько мы можем закрывать глаза и дурить людей в плане того, что мы не покупаем российский газ? А ведь это изменило бы ситуацию… Если бы мы подписали прямой контракт хотя бы в 2019 году, то цена на газ бы была в районе 175 долларов. 175 долларов, а не то, что происходит сегодня! " – добавил Медведчук.Он признался, что не знает, как Украина сможет пережить с этими ценами зиму. "По крайней мере я точно могу сказать, что ответственность за эти результаты того, как мы переживем, полностью ложится на власть. Это однозначно, я думаю, все это хорошо понимают, осознают", - заметил Медведчук.Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе и неоднократно заявляла, что не планирует возобновлять прямые поставки газа из РФ.

https://ria.ru/20211211/sng-1763233596.html

украина

киев

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, европа, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия