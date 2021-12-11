Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
Депутат Рады Медведчук: украинские власти в ответе за то, что происходит с ценами на газ
КИЕВ, 11 дек - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что выступает за прямую закупку газа у России, ведь Украина и так покупает российский газ, но через посредников и дороже.
"Наша труба скоро превратится в музей металлолома. Мы не сможем сегодня обеспечить себя вот по этой схеме отбора газа из трубы: получения газа напрямую из России, а оформлением документов в Европе, потому что если уменьшится транзит или вообще перестанет, то где мы этот газ будем брать, где? На бирже в Дюссельдорфе? В Словакии? А Словакия, что ‒ газ добывает? Или Польша. Или Венгрия, из которой мы уже не получаем, потому что она уже получает газ через "Турецкий поток"", - сказал политик в интервью телеканалу UkrLive.
"Сколько мы можем закрывать глаза и дурить людей в плане того, что мы не покупаем российский газ? А ведь это изменило бы ситуацию… Если бы мы подписали прямой контракт хотя бы в 2019 году, то цена на газ бы была в районе 175 долларов. 175 долларов, а не то, что происходит сегодня! " – добавил Медведчук.
Он признался, что не знает, как Украина сможет пережить с этими ценами зиму. "По крайней мере я точно могу сказать, что ответственность за эти результаты того, как мы переживем, полностью ложится на власть. Это однозначно, я думаю, все это хорошо понимают, осознают", - заметил Медведчук.
Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе и неоднократно заявляла, что не планирует возобновлять прямые поставки газа из РФ.